На масштабный молодежный соцопрос в Татарстане потратят 2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В следующем году в Татарстане проведут масштабные социологические исследования, результаты которых определят основные приоритеты республиканской молодежной политики на ближайшие 5 лет. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в ходе итоговой пресс-конференции ведомства.

— Мы предусмотрели финансовые средства для того, чтобы провести большие социсследования… таких в Республике Татарстан еще не было… И понять, какое сегодня социальное самочувствие у молодежи в РТ, в том числе студенчества. Мы постараемся доехать до каждого города, до каждого района, вуза и техникума, до максимального количества молодежи, чтобы их опросить, чтобы картина была максимально достоверная, — рассказал Садыков.

По его словам, цель — получить срез с разных категорий молодежи, среди них: подростковая, студенческая, работающая, сельская, неформальная, хулиганы, отличники, спортсмены.

— Без опроса молодежи: «А как вам живется? Что бы вы хотели изменить в Республике Татарстан? Что нужно или что не нужно делать вообще?» — только мы (чиновники, — прим. ред.) на эти вопросы не ответим. Их ответы лягут в основу новой редакции Стратегии развития государственной молодежной политики в РТ на ближайшие 5 лет. И приоритеты будут определять не государственные мужи, а сама молодежь, — заявил Садыков.

Отвечая на вопрос «Реального времени», министр сообщил, что «на сегодняшний день стартовый бюджет определен в размере 2 миллионов рублей».

— Помимо этого, еще будут привлечены средства наших партнеров. По исполнителю сейчас мы ведем переговоры с рядом высших учебных заведений республики, с рядом агентств, которые профессионально занимаются социологическими исследованиями. Я думаю, что в первом квартале следующего года мы определимся с нашим партнером, который поможет нам их провести, — рассказал Садыков.

По его данным, на сегодняшний день в республике проживает 1 046 670 молодых людей. Это четверть от всего населения Татарстана. Из них в возрасте от 14 до 17 лет — 162 656 человек, 18 до 24 лет — 235 966, от 25 до 35 лет — 648 048 человек. Сельская молодежь составляет 22,3% от общего числа, или 233, 2 тысячи человек.

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Галия Шакирова