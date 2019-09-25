Что строится под мостом «Миллениум»?

В столице Татарстана приступили к реализации проекта благоустройства андерграунд-пространства

Фото: Инна Серова

В Казани начались работы по благоустройству территории под мостом «Миллениум». Первым шагом на пути реализации проекта, о котором уже писало «Реальное время», станет строительство современного скейт-парка. Кто воплощает этот проект и когда планируется закончить работы, выясняла корреспондент «Реального времени».

Для Казани с любовью



На днях на пустыре перед мостом «Миллениум» появилась строительная техника — бульдозер, грейдер и каток. На прибрежном пятачке между мостом и последним закованным в бетон и ограждения участком Кремлевской набережной машины уплотняют грунт.

На заборе из зеленого профнастила, за которым ведутся работы, еще не успели повесить информационный щит, но информацию можно почерпнуть из граффити. Надписи «Любовь» и «One love» напоминают, что активисты еще два года назад предложили создать на этом месте аллею известных музыкантов и сделать под мостом площадку для андерграунда. Например, казанец Марат Газизуллин предлагал создать под «Миллениумом» «целую аллею из 28 великих музыкантов современности». У него было условие: имена тех, кого там увековечат, смогут выбрать сами жители города. Сам он предложил Виктора Цоя, Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и Джона Леннона. Петиция собрала 673 подписи и неожиданно получила мощный отклик в мэрии Казани и республиканском минмолодежи.

Управлявшие грейдером и бульдозером рабочие сказали, что строят скейт-парк. Фото Инны Серовой

Корреспондент «Реального времени» побывала на месте работ. Прораба застать не удалось, а рабочие рассказали, что строят скейт-парк. Как подтвердили «Реальному времени» в Минмолодежи Татарстана, эти работы — начало реализации большого проекта.

«Помощником президента Республики Татарстан Н.Л. Фишман, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, творческой группой при Мэрии г. Казани, ГУП «Татинвестгражданпроект» подготовлена концепция благоустройства участка набережной реки Казанки от здания НКЦ «Казань» до моста «Миллениум», включая территорию под НКЦ «Казань», а также разработан проект молодежной экстрим-зоны, который включен в концепцию благоустройства набережной реки Казанки. В данный проект легли предложения творческой группы Uram», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе республиканского Минмолодежи.

Подрядчик «выкатился» из Горкинско-Ометьевского леса

Со слов главы министерства Дамира Фаттахова, скейт-парк откроется ближе к 27 июня 2020 года — как раз ко Дню молодежи.



Со слов Дамира Фаттахова, объект будет запущен до 27 июня 2020 года — ко Дню молодежи. Фото Олега Тихонова

«Реальное время» выяснило, что подрядчик скейт-парка у моста «Миллениум» — московское ООО «Спортивная архитектура». Оно уже отметилось в Казани успешным проектом — памп-треком в Горкинско-Ометьевском лесу, который официально открыли 3 июня 2018 года.

«Это первый асфальтовый памп-трек в России, расположенный в городском парке, на котором можно кататься всем. Велокомплекс учитывает потребности посетителей парка: малышей, их родителей, активной молодежи и профессиональных спортсменов», — сообщается об этом объекте на страничке компании в соцсети.

Московское ООО «Спортивная архитектура» уже отметилось в Казани успешным проектом. Эта компания построила памп-трек в Горкинско-Ометьевском лесу. Фото Олега Тихонова

Объекты — от Риги до Ижевска

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спортивная архитектура» — микропредприятие со среднесписочным составом 6 человек и уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированное 29 августа 2016 года. Принадлежит двум частным лицам — Василию Борисенко и Марии Лариной (она же — гендиректор фирмы).

33-летний Борисенко, кстати, — не просто инженер, он еще и любитель экстремальных видов спорта, который сумел положить свое увлечение в основу бизнеса. Компания, как следует из информации, размещенной на ее официальных страничках в соцсетях, активно строит скейт-парки не только в России, но и за рубежом: в ее послужном списке — Выкса и Ижевск, Рига и Каунас. 2018 год компания «Спортивная архитектура» закончила со скромной чистой прибылью в 275 тыс. рублей, при этом выручка от продаж по итогам года достигла почти 47,62 млн.

С 2018 года предприятие участвует в госзакупках, но если в прошлом году контракт с ногинским МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (Московская область) потянул всего на 650 тыс. рублей, то в 2019-м ООО «Спортивная архитектура» заключило договор с Дзержинским МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» стоимостью уже 5,85 млн рублей.

Под «Миллениумом» должен появиться не только скейт-парк, но и другие площадки спортивно-экстремального назначения. Фото Максима Платонова

Что почем?

В какую сумму обойдется этот проект под казанским мостом? Можно прикинуть, сколько заработает ООО «Спортивная архитектура» на казанском объекте, исходя из сведений, опубликованных в открытых источниках. В СМИ на днях появилась информация о том, что «Спортивная архитектура» вот-вот приступит к строительству скейт-парка в Арзамасе (Нижегородская область). Стоимость работ, которые оплачиваются из городского бюджета, уже озвучена — 5,99 млн рублей.

По этой цифре можно приблизительно судить о масштабах предстоящих затрат на строительство скейт-парка под казанским «Миллениумом», но, разумеется, с поправкой на цены и масштабы стройки: все-таки Казань — столица нефтяного региона, а под «Миллениумом» должен появиться не только скейт-парк, но и другие площадки спортивно-экстремального назначения.