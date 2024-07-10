Новый начальник Казанского танкового училища, падение самолета в Татарстане, продление семейной ипотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 июля.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым начальником Казанского танкового училища генерал-майором Виталием Герасимовым, который ранее служил в Военной академии Генерального штаба. Генерал-майор Герасимов, уроженец Казани, заменил на посту генерал-майора Кирилла Кулакова, который руководил училищем с 2017 года.
- Правительство России продлило программу «Семейная ипотека» до 2030 года, расширив ее доступность для семей с детьми до 6 лет и семей с детьми-инвалидами. Программа предлагает льготную ставку 6% и доступна как для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, так и для других регионов, с суммой кредита до 12 млн рублей в столице и до 6 млн рублей в остальных регионах.
- В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-17, выполнявший экскурсионный полет. В результате трагедии погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Выжил лишь один мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело после гибели людей при крушении, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации. О его ходе доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
- Госдума приняла закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, устанавливающий пятиступенчатую систему налогообложения с максимальной ставкой 22%. Изменения коснутся только 3,2% граждан, получающих годовой доход свыше 2,4 млн рублей, и будут введены поэтапно в зависимости от уровня дохода. Закон уже одобрен Советом Федерации.
- Самолет, летевший из Антальи в Казань, совершил внеплановую посадку в Самаре из-за технической неисправности. На борту находилось 339 пассажиров и 10 членов экипажа. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств.
- Июльское повышение пошлины на загранпаспорт всего на 1 тысячу рублей обернулось незапланированным аншлагом в миграционной службе. Желающих оформить новый документ в первом полугодии 2024-го оказалось почти на 17 тысяч больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Оформить одномоментно такое количество документов невозможно, признал появление очередей начальник управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев. Сегодня на брифинге он рассказал, что конкретно помогает находить «оборотней» среди мигрантов, как новая программа изменила пол в документах одному из татарстанцев и почему иностранцы уходят на СВО. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- Ильдар Бегишев, представитель Казанского инновационного университета, стал лауреатом Республиканской премии имени Гавриила Державина 2024 года за работу «Уголовно-правовое регулирование робототехники». Награждение состоится 14 июля в Лаишевском районе.
- ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, разоблачив попытку украинской разведки завербовать российского военнослужащего для совершения диверсии. Украинские спецслужбы предлагали офицеру устроить теракт на корабле в обмен на крупную сумму денег, но российский военный сообщил о предложении в российские органы безопасности.
- В России принят закон о штрафах для водителей электросамокатов за нарушения правил движения, такие как превышение скорости, езда по пешеходным зонам и оставление места ДТП. Новый закон направлен на повышение безопасности на дорогах и регулирование использования электросамокатов, особенно частных, в то время как компании по прокату уже имеют собственные правила для своих пользователей.
- Нижняя палата парламента также одобрила закон, предоставляющий ежегодную налоговую выплату работающим родителям с двумя и более детьми. Выплата, которая составит 7% от 13% уплаченного НДФЛ, доступна семьям с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума в регионе.
- В Казани прошло пятое совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС, возглавляемое главой МЧС России Александром Куренковым. Участники встречи приняли Казанскую декларацию о сотрудничестве в сфере ликвидации ЧС, а также обсудили вопросы обеспечения безопасности населения и территорий в современных условиях.
- Госдума одобрила преобразование курортного сбора в туристический налог, который станет местным налогом, позволяющим регионам самостоятельно определять его введение и ставку. Данное изменение призвано оптимизировать налогообложение и поддержать малый бизнес в сфере туризма.
- В Зеленодольском районе Татарстана открылся первый в республике парк альпак, где посетители могут познакомиться с 20 пушистыми животными, привезенными из Сочи. Парк, занимающий 2,5 гектара, предлагает экскурсии с ограничениями по количеству посетителей для комфорта животных.
- В Казани началось благоустройство Большого Чайкового озера. Работы стартовали после окончания гнездования птиц, чтобы минимизировать негативное воздействие на флору и фауну. В планах — создание пирса для наблюдения за озером. Проект стал победителем голосования жителей города за лучшие объекты для благоустройства.
- Правительство Татарстана утвердило план мероприятий, посвященный 90-летию со дня рождения легендарного певца Ильгама Шакирова, которое будет отмечаться в 2025 году. В рамках юбилея планируется проведение ряда мероприятий, демонстрирующих вклад Шакирова в развитие татарской культуры и искусства.
- В Советском районе Казани началась масштабная реконструкция участка водопровода по улице Коновалова, которая продлится до конца года. Замена 1 312 метров трубопровода и установка 40 новых колодцев обеспечат улучшение качества водоснабжения для жителей района, при этом отключений подачи воды не планируется.
- Ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров арестован на два месяца по подозрению в присвоении 18 млн рублей. Федоров и проректор по экономике Елена Мялкина обвиняются в использовании служебного положения для незаконного обогащения путем разработки схемы поощрений, которая позволила им присвоить средства с февраля 2022 по июнь 2024 года.
- Прокуратура Татарстана выявила новые недочеты в работе бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Уволенного по утрате доверия экс-чиновника обвинили в правонарушении с незаконным использованием площадей администрации — в здании два года без договора и арендной платы работала столовая коммерческого предприятия.
Ключевые события 868-го дня специальной военной операции на Украине:
- На подмосковном полигоне «Алабино» подготовлена первая партия инструкторов по противодействию беспилотной авиации. Практический курс подготовки базировался на спортивной дисциплине «стендовая стрельба». Военнослужащие отрабатывали скоростное поражение малоразмерных целей, движущихся с разных сторон.
- Состоялась встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе — в области укрепления международной и региональной безопасности.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27 496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16 539 танков и других боевых бронированных машин, 1 373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 515 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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