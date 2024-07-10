В Казани стартовало благоустройство территории Большого Чайкового озера

В Казани стартовало благоустройство территории Большого Чайкового озера. Рабочие начали процесс преображения общественного места с подготовки инженерных сетей. В настоящее время идет очистка береговой территории озера, поскольку там планируется сделать пирс для наблюдения за озером, сообщает пресс-служба комитета внешнего благоустройства Казани.

Работы по благоустройству начаты только сейчас по причине того, что до конца июня на территории будущего общественного места гнездовались чайки и другие виды птиц, сообщил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.



— Исходя из этого, мы считаем возможным начать производство работ по благоустройству береговой линии озера с учетом того, что эти мероприятия будут максимально щадящими. Птицы не покинут свои места обитания до осени, это также следует учесть при проведении строительных работ. Тем не менее, начиная их именно сейчас, мы существенно снижаем фактор беспокойства и в целом негативного воздействия не только на птиц, но и на других обитателей водоема и его прибрежной зоны, — добавил Дмитрий Иванов.

В начале мая в Казани подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в будущем году. В опросе приняли участие 133,5 тысячи жителей города. Победителем голосования стала вторая очередь Большого Чайкового озера — за нее отдали голоса 15 тысяч казанцев. Вторым объектом в списке лидеров стала вторая очередь парка Петрова, а третье место занял Ноксинский лес.