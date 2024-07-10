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Бастрыкину доложат о расследовании крушения легкомоторного самолета в Татарстане

19:14, 10.07.2024
Бастрыкину доложат о расследовании крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования обстоятельств крушения легкомоторного самолета в Татарстане, повлекшего гибель и травмы людей.

Напомним, сегодня легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате крушения самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.

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