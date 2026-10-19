Объем лимитов по выданным кредитным картам в Татарстане сократился на 7% за месяц

В целом по России объем лимитов по «кредиткам» сократился еще сильнее

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам сентября 2026 года объем лимитов по выданным кредитным картам составил 3,99 млрд рублей. Это на 7,4% меньше, чем в августе того же года, следует из аналитики НБКИ.

В целом по России объем лимитов по выданным новым «кредиткам» в первый месяц осени составил 149,2 млрд рублей, что на 9,3% меньше относительно августа (164,6 млрд).

В то же время количество выданных новых кредитных карт в сентябре 2026 года составило 1,42 млн штук, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% (в августе 2026 года — 1,48 млн).

Реальное время / realnoevremya.ru

Наибольший объем лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (15,94 млрд руб.), Московской области (10,42 млрд руб.), Санкт-Петербурге (7,13 млрд руб.), Краснодарском крае (5,88 млрд руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (4,75 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года, по сравнению с предыдущим месяцем, была зафиксирована в Свердловской области (-12,6%), Пермском крае (-12,0%), Удмуртской Республике (-11,3%), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-10,5%) и Санкт-Петербурге (-10,2%). В Москве данный показатель за месяц сократился на 9,5%.

— Выдача кредитных карт (включая объемы лимитов по ним) в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что в сентябре 2024 года (то есть до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по «охлаждению» кредитного рынка) объем лимитов по выданным кредиткам составил 220,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше аналогичного показателя сентября 2026 года (149,2 млрд руб.). Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что доля отказов по автокредитам в России выросла до 69,3% в сентябре.

Никита Егоров