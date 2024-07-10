В Казань для участия в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС прибыл Александр Куренков

В Казань для участия в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС прибыл министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Куренков прибыл в столицу Татарстана для участия в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. Сегодня также состоится рабочая встреча главы МЧС и Рустама Минниханова.

Прошлая встреча Рустама Минниханова и Александра Куренкова состоялась в 2023 году в рамках обсуждения итогов деятельности пожарно-спасательного гарнизона Татарстана.