Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках совершенствования фискальной системы, сообщает ТАСС.
Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:
- до 15% на доход до 5 млн рублей в год;
- до18% — на доход до 20 млн;
- 20% — на доход до 50 млн;
- доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.
Оплата налога будет производиться не со всей суммы, а только с ее превышения. Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% граждан.
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