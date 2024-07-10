Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках совершенствования фискальной системы, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:

до 15% на доход до 5 млн рублей в год;

до18% — на доход до 20 млн;

20% — на доход до 50 млн;

доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.

Оплата налога будет производиться не со всей суммы, а только с ее превышения. Согласно расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% граждан.

