В граждане России — через СВО: иностранцев «хантят» на фронт, татарстанцы устроили аврал миграционной службе

Полковник МВД Татарстана Марат Галеев — об ошибках в паспортах и попавших в уголовку сотрудниках

Фото: Ирина Плотникова

Июльское повышение пошлины на загранпаспорт всего на 1 тысячу рублей обернулось незапланированным аншлагом в миграционной службе. Желающих оформить новый документ в первом полугодии 2024-го оказалось почти на 17 тысяч больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Оформить одномоментно такое количество документов невозможно, признал появление очередей начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев. Сегодня на брифинге он рассказал, что конкретно помогает находить «оборотней» среди мигрантов, как новая программа изменила пол в документах одному из татарстанцев и почему иностранцы уходят на СВО. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Пять жителей Татарстана пострадали от нового программного обеспечения по выпуску загранпаспортов — их документы напечатали с ошибками. Одному сменили пол — указали «ж» вместо «м», другому указали неверное место рождения. Итогом стали сорванные отпуска и командировки — вооруженная новыми нормативами погранслужба отказалась пропускать выезжающих с неправильными паспортами.

Этот факт сегодня на брифинге для журналистов обнародовал полковник Марат Галеев, начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана. Назвал случившееся «техническим сбоем» и сообщил: «Во всех случаях, когда паспорт некорректно напечатан, мы без взимания дополнительной стоимости в кратчайшие сроки исправляем ошибки».

При этом глава миграционщиков призвал всех получателей документов тщательно проверять их при выдаче. Ведь лучше это сделать в офисе и тут же устранить ошибку, чем узнать о проблеме уже на границе.

В этом году заграничных паспортов в Татарстане выдали больше, чем отечественных. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

К слову, лишь за первое полугодие загранпаспорта в Татарстане получили 106 тысяч человек. Для сравнения — в 2023-м на ту же дату их было 89 тысяч. Столь резкий всплеск инспекторов миграционной службы не порадовал. «Это создает определенные неудобства. Штат, который имеет управление на сегодняшний день, не позволяет одномоментно оформить большое количество загранпаспортов. С этим и связано увеличение очередности», — отметил глава управления.

На вопрос «Реального времени»: что стало причиной такого всплеска желающих уехать подальше, Галеев объяснил — традиционно в сезон отпусков наблюдается рост обращений за новыми заграндокументами, но в этом году ситуация усугубилась увеличением госпошлины. 1 июля цена оформления загранпаспорта с электронным носителем подорожала с 5 до 6 тысяч рублей, так что многим хотелось «успеть в последний вагон».

По словам полковника Марата Галеева, для иностранцев-контрактников упрощается процедура получения гражданства РФ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Нюанс в том, что это повышение анонсировалось еще в конце ноября 2023-го, когда принимали поправки в Налоговый кодекс РФ. И у планирующих поездки была возможность загодя побеспокоиться и о новых документах. К этому сегодня настоятельно призывал полковник МВД, а заодно напоминал еще и об альтернативных вариантах оформления загранников — через портал «Госуслуги» и офисы МФЦ.

Полковник МВД об идейных мигрантах-контрактниках

К слову, по данным УВМ, в этом году в Татарстане заграничных паспортов выдали больше, чем отечественных, аж на 14,5 тысячи.

При этом паспорта граждан РФ получили 724 иностранца, проживающих в Татарстане. В их числе 97 мужчин призывного возраста. «Информация о них направляется в Военный комиссариат, чтобы они встали на воинский учет», — уточнил Марат Галеев.

После чего раскрыл более короткий путь к получению российского паспорта — контракт с Минобороны РФ. По данным МВД, в этом году из Татарстана на СВО отправились 23 иностранных гражданина-контрактника.

— У каждого — разный мотив, — пояснил начальник УВМ. — Кто-то реально хочет получить гражданство для себя и членов своей семьи, кто-то идет с целью получения материальных благ, а кто-то — за идею... Народности ближнего зарубежья сохраняют тесные взаимосвязи с Россией. То, на чем были воспитаны наши отцы и деды, эти принципы там остались.

В данный момент в Татарстане на миграционном учете находятся 97 тысяч приезжих из других государств. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Галеева, процедура получения гражданства для таких контрактников упрощается. Вопрос может решиться в месячный срок. Если не возникнет трудностей с бумагами.

— Не все иностранные граждане приезжают с документами, — констатировал полковник. — Бывают разночтения в написании данных в свидетельстве о рождении и национальном паспорте. Чтобы удостовериться, что это именно тот гражданин, нам приходится делать запросы. И сроки могут увеличиваться...

Зачем у приезжих берут отпечатки пальцев

Востребованы мигранты и на трудовом фронте — особенно на стройках. Впереди — саммит глав государств БРИКС, и для строительства гостиниц, дорог и других объектов своих рабочих рук не хватает. В данный момент в Татарстане на миграционном учете находятся 97 тысяч приезжих из других государств. Из них меньше четверти имеют вид на жительство либо разрешение на временное проживание, а остальные 77 тысяч числятся временно пребывающими на территории. Причем по количеству этих «временщиков» Татарстан уступает только Москве с Подмосковьем и Санкт-Петербургу с Ленинградской областью.

Больше трети иностранцев — родом из Узбекистана (36,6%), каждый пятый — из Таджикистана (20,2), каждый двенадцатый — из Киргизии (8,6%).

823 человека из прибывших оформили разрешения на работу, в большинстве своем это жители Китая и Туркменистана. Одним из основных работодателей для них является особая экономическая зона «Алабуга».

Почти половина иностранцев с трудовыми патентами зарегистрирована в Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время в Татарстане выдано свыше 31 тысячи трудовых патентов — самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Две трети патентов получили приезжие из Азербайджана (21,3 тысячи), чуть меньше трети — граждане Таджикистана (9,5 тысячи).

При этом почти половина иностранцев с патентами зарегистрирована в Казани (14,8 тысячи), далее в тройке лидеров — Набережные Челны (6 тыс.) и Нижнекамск (4 тысячи).

За нарушение условий пребывания больше 2 тысяч иностранцев с начала этого года были выдворены за пределы РФ, а 59 человек — депортированы ввиду отсутствия законных оснований для нахождения в нашей стране. Почти 3 тысячи иностранцев получили статус персон нон грата — им закрыли выезд в Россию.

Законность решений миграционной службы проверяется другими силовиками. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Марата Галеева, на практике сотрудникам миграционной службы приходится сталкиваться с ушлыми иностранцами, которые рвутся в нашу страну, несмотря на установленные запреты для въезда.

— Они меняют установочные данные в документах и снова к нам заезжают. Но мы таких в любом случае выявляем — ведь у нас работает механизм обязательной дактилоскопии для всех мигрантов, — рассказывает он.

«У нас очень много добросовестных сотрудников»

Отвечая на вопрос журналиста «Реального времени», Марат Галеев отметил: законность решений его подчиненных находится под пристальным контролем других органов. Миграционщиков проверяет и служба собственной безопасности МВД, и Следком, и прокуратура — на регулярной основе.

— Хочу сказать, что количество нарушений наших сотрудников не превышает аналогичного показателя нарушений в иных правоохранительных органах, — сообщил начальник управления. — У нас очень много добросовестных сотрудников — почти все, большая часть — женщины, с детьми.

В то же время полковник не стал скрывать — на сегодняшний день к уголовной ответственности за преступления в сферах, «соприкасающихся с миграцией», привлекаются четверо сотрудников, в том числе его подчиненные. Делиться подробностями Галеев не стал: «Речь идет не о взятках, а о нарушении законности при оформлении документов».

Марат Галеев призывал журналистов и соцсети не раздувать преступления иностранных граждан. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

О преступлениях в рядах мигрантов начальник УВМ сообщил с оговоркой. Каждый факт противозаконных действий иностранца имеет резонанс и порой раздувается в соцсетях так, что тянет на другое преступление — разжигание межнациональной вражды.

— Несмотря на увеличение числа иностранцев, какого-либо заметного влияния на криминогенную ситуацию в республике они не оказывают, — утверждает Марат Галеев.

По его словам, всего в текущем году в Татарстане расследовали 350 преступлений, совершенных иностранными гражданами. В том числе — 127 краж, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года их стало больше почти на 42%. А вот преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, напротив, стало меньше на 27% — зарегистрировано 44 факта.

На третьем месте в криминальном рейтинге — 36 эпизодов подделки документов, их уровень по сравнению с прошлым годом вырос лишь на пару процентов. В то время как «дорожная» преступность иностранцев показала рост в 38% — статус уголовных дел получили два десятка грубых нарушений правил дорожного движения со стороны граждан иных стран.

Помимо этого, на счету мигрантов три убийства и один факт похищения человека.

Впрочем, в этом году 207 иностранцев и сами стали потерпевшими от преступлений в нашей республике. Больше 80 человек пострадали от мошенничества, 74 — от краж, девять — от грабежей и разбоев.