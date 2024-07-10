Объявлен лауреат республиканской премии имени Гавриила Державина
Обладателем Республиканской премии имени Гавриила Державина 2024 года в области юриспруденции стал Ильдар Бегишев, представитель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, за работу «Уголовно-правовое регулирование робототехники». Об этом сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.
Награждение победителя состоится 14 июля в Лаишевском районе, в день рождения поэта Гавриила Державина, первого министра юстиции Российской империи.
По словам вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, количество претендентов на премию снизилось. Она подчеркнула необходимость пересмотреть положения о конкурсе, чтобы сделать его более привлекательным для молодых ученых.
Напомним, что в 2023 году лауреатом Державинской премии стал Айрат Бик-Булатов, получив ее за книгу «Очерки истории казанской журналистики (1758—1918). Вып. 2.»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.