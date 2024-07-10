Главы чрезвычайных ведомств стран БРИКС по итогам встречи приняли Казанскую декларацию о взаимопомощи при ЧС

В Казани прошло пятое совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС под предводительством главы МЧС России Александром Куренковым. В рамках переговоров руководители ведомств приняли Казанскую декларацию о сотрудничестве по ключевым вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие с участием глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС будут проходить два дня. В них примут участие Беларусь, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия, по видеоконференцсвязи к ним присоединятся — Индия и Южно-Африканская Республика.

— Взаимодействие стран БРИКС на уровне чрезвычайных ведомств является важнейшим аспектом формирования стратегических инициатив, направленных на развитие общей системы комплексной безопасности и взаимовыручки, — заявил Александр Куренков.

В рамках совещания будут подняты вопросы касательно, обеспечения безопасности населения и территорий в современных условиях. Также Александр Куренков обозначил ряд перспективных направлений международного сотрудничества. Так, представители Китая заинтересовались российским опытом применения пожарных поездов. В ближайшее время МЧС России поделится технологиями и методиками в этой сфере.

Завтра представители стран ознакомятся с деятельностью российского подразделения МЧС. В частности будет продемонстрирована российская техника, оборудование. Пройдут учения с элементами боевого развертывания и организации спасательных работ при транспортных происшествиях. На акватории реки Казанки ликвидируют «условный» пожар на судне.

Стоит напомнить, что сегодня для участия в совещании в Казань прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В аэропорту столицы Татарстана его встретил раис республики Рустам Минниханов.