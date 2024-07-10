В Зеленодольском районе Татарстана открылся первый в республике парк альпак

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В Зеленодольском районе Татарстана состоялось открытие первого в республике парка альпак. Общая площадь парка составляет 2,5 гектара.

Порядка 20 пушистых животных привезли из сочинского парка «Пача мама», расположенного на курорте «Роза хутор».

Основатель парка Сергей Слабунов рассказал, что в Татарстане это первый подобный парк. По его словам, уже скоро парк ждет пополнение.

— В Татарстане мы открываем первый подобный парк, еще два действуют в Сочи и Воронеже. В новом парке представлена 21 альпака, порядка 20 кроликов редких пород, маралы, совсем скоро появятся редкие виды овец, — уточнил Сергей Слабунов.

— Здесь прошло традиционное перекусывание морковной ленточки, ответственный «кусь» доверили альпаке с редким окрасом по кличке Пегас, — рассказали представители парка. предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Парк можно посетить с экскурсией, которые проходят каждые 30 минут. А для комфорта животных специально сделали большие вольеры и ввели некоторые ограничения на посещения: не больше 6 экскурсий в день и группа не более 35 человек.