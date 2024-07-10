Возбуждено уголовное дело после гибели людей при крушении легкомоторного самолета в Татарстане
По факту гибели людей при крушении легкомоторного самолета в Татарстане возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.
Сегодня легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате крушения самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.
По сообщению пресс-службы Росавиации, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Приволжского МТУ Росавиации.
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