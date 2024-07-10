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Медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета в Татарстане

15:25, 10.07.2024
Медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета в Татарстане
Фото: Ринат Назметдинов

Пострадавшего при крушении легкомоторного самолета транспортировали санавиацией в Республиканскую клиническую больницу в Казань.

Его состояние оценивается как тяжелое, у мужчины множественные переломы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, в Камско-Устьинском районе Татарстана при падении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 погибли три человека.

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Происшествия Татарстан

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