Медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета в Татарстане
Пострадавшего при крушении легкомоторного самолета транспортировали санавиацией в Республиканскую клиническую больницу в Казань.
Его состояние оценивается как тяжелое, у мужчины множественные переломы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Напомним, в Камско-Устьинском районе Татарстана при падении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 погибли три человека.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.