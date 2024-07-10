В Советском районе Казани началась реконструкция участка водопровода

Фото: Василя Ширшова

В рамках работ по модернизации системы водоснабжения в Советском районе Казани специалисты МУП «Водоканал» начали реконструкцию участка водопровода по улице Коновалова — от дома №94 до улицы Каспийской.

Планируется заменить участок водопровода протяженностью 1312 метров и установить 40 водопроводных колодцев. Работы проводятся без отключения абонентов от услуг водоснабжения.

Сообщается, что работы будут завершены к IV кварталу текущего года.