В Советском районе Казани началась реконструкция участка водопровода
В рамках работ по модернизации системы водоснабжения в Советском районе Казани специалисты МУП «Водоканал» начали реконструкцию участка водопровода по улице Коновалова — от дома №94 до улицы Каспийской.
Планируется заменить участок водопровода протяженностью 1312 метров и установить 40 водопроводных колодцев. Работы проводятся без отключения абонентов от услуг водоснабжения.
Сообщается, что работы будут завершены к IV кварталу текущего года.
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