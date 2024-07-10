ФСБ предотвратила теракт на «Адмирале Кузнецове» в Мурманске

Федеральная служба безопасности пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

По данным ФСБ, в марте этого года с российским военнослужащим, несущим службу на крейсере, связался сотрудник украинской разведки. Он предложил офицеру устроить теракт на корабле в обмен на крупную денежную сумму. Российский военный незамедлительно сообщил о предложении в российские органы безопасности.

В дальнейшем под контролем ФСБ была проведена оперативная игра с украинскими кураторами. Для совершения теракта транспортной компанией российскому военному были отправлены компоненты для сборки зажигательного устройства. Украинские «кураторы» утверждали, что операцию курирует лично глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).



Анастасия Фартыгина