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Рустаму Минниханову представили нового начальника Казанского танкового училища

12:34, 10.07.2024
Рустаму Минниханову представили нового начальника Казанского танкового училища
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили нового начальника Казанского танкового училища генерал-майора Виталия Герасимова. Ранее он был руководителем факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Виталий Герасимов родился 9 июля 1977 года в Казани. Прошел обучение в Казанском высшем танковом командном училище и Казанском филиале Челябинского танкового института. Он также стал участником боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Сирийской Арабской республике и Специальной военной операции.

Стоит подчеркнуть, что ранее должность начальника Казанского танкового училища занимал генерал-майор Кирилл Кулаков. Он занимал этот пост с марта 2017 года.

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