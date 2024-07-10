Рустаму Минниханову представили нового начальника Казанского танкового училища

Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили нового начальника Казанского танкового училища генерал-майора Виталия Герасимова. Ранее он был руководителем факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Виталий Герасимов родился 9 июля 1977 года в Казани. Прошел обучение в Казанском высшем танковом командном училище и Казанском филиале Челябинского танкового института. Он также стал участником боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Сирийской Арабской республике и Специальной военной операции.

Стоит подчеркнуть, что ранее должность начальника Казанского танкового училища занимал генерал-майор Кирилл Кулаков. Он занимал этот пост с марта 2017 года.