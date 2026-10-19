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Происшествия

Над Татарстаном и еще 11 регионами России сбили БПЛА

09:01, 19.10.2026

Минобороны не уточняет точное количество беспилотников, уничтоженных над республикой

Над Татарстаном и еще 11 регионами России сбили БПЛА
Фото: Динар Фатыхов

Над Татарстаном сбили БПЛА, сообщило Минобороны России. При этом министерство не уточняет точное количество беспилотников, сбитых над республикой.

В целом за ночь над регионами России дежурными силами ПВО сбиты 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Татарстана, украинские БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, Удмуртией и Крымом.

Никита Егоров

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