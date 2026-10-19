Названы автобренды, которые ушли из России, но продолжили получать выручку из страны

Так, выручка компаний BMW в РФ по итогам 2025 года составила около 6,5 млрд рублей

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Не менее девяти иностранных автоконцернов, покинувших российский рынок, сохранили в стране дочерние структуры, которые продолжают получать выручку. Об этом говорится в исследовании Rusprofile, с которым ознакомилось РИА «Новости».

После 2022 года зарубежные производители по-разному распорядились российскими активами: одни продали их местным инвесторам, другие ликвидируют дочерние компании или проводят процедуры банкротства. Некоторые концерны сохранили юридические лица, продолжают их работу, регистрируют товарные знаки и не исключают возвращения на российский рынок.

В частности, BMW сохранила «БМВ Русланд Трейдинг», «БМВ Лизинг» и «БМВ Банк». Выручка первых двух компаний по итогам 2025 года составила около 6,5 млрд рублей. После прекращения производства и поставок автомобилей концерн заявлял о продолжении поставок запчастей и обслуживания машин, предназначенных для российского рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Hyundai после продажи петербургского завода оставила в России компании «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». Также продолжает работу «Киа Россия и СНГ», принадлежащая европейским структурам Kia. Совокупная выручка этих организаций в 2025 году достигла примерно 4,2 млрд рублей.

Volkswagen продал основной российский бизнес, однако связанные с концерном структуры Porsche сохранили «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва». В прошлом году их общая выручка составила около 1,2 млрд рублей.

Кроме того, российские юридические лица в той или иной форме сохранили Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

При этом активы Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли к российским владельцам. Их дальнейшую работу нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных собственников.

Ранее сообщалось, что доля отказов по автокредитам в России выросла до 69,3% в сентябре.

Никита Егоров