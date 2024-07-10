В Татарстане при падении легкомоторного самолета погибли три человека
В Камско-Устьинском районе Татарстана при падении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 погибли три человека.
Еще один человек пострадал, сообщили «РИА Новости» власти республики.
Следователи Центрального МСУТ СК России после жесткой посадки самолета начали проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
В результате происшествия самолет получил повреждения и загорелся.
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