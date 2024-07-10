В администрации без договора работала столовая: за что экс-главу двух районов Казани оштрафовали на 40 тысяч

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана выявила новые недочеты в работе бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Уволенного по утрате доверия экс-чиновника обвинили в правонарушении с незаконным использованием площадей администрации — в здании два года без договора и арендной платы работала столовая коммерческого предприятия.



Замдиректора АО «Департамент продовольствия» получил предупреждение

По данным источников «Реального времени», данный факт был выявлен сотрудниками прокуратуры еще в начале весны. Выяснилось, кормили на площадях администрации не только сотрудников муниципалитета, но и сторонних граждан, и не себе в убыток.

Проверка показала: именно Миронов позволил работу АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» без оформления надлежащих документов. За что был наказан штрафом в 40 тысяч рублей по ч. 1 ст. 4.4 КоАП РТ — нарушение порядка распоряжения объектом, находящимся в муниципальной собственности. В действиях замгендиректора вышеназванного АО представители надзорного ведомства усмотрели состав такого правонарушения, как самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ). Ему объявлено предупреждение.

Причем в «Департаменте продовольствия» факт признали, освободили помещения и еще в марте возместили в бюджет 1,5 млн рублей за использование муниципальных площадей 2022—2024 годах.

Бывший глава, как уверяют источники «Реального времени», с выплатой штрафа пока не спешит. Ранее Сергей Миронов стал ответчиком по нескольким делам, инициированным первыми лицами прокуратуры Татарстана.

Прокуратура добилась увольнения Миронова и возбуждения уголовных дел

Еще в апреле 2023-го Кировский суд Казани начал рассматривать дело о «раскулачивании» главы двух районов и его родни по 63 объектам недвижимости на 308 млн рублей. Позже прокуратура заявила о намерении предоставить в доказательство оперативные материалы ФСБ и, несмотря на отказ райсуда, добилась переноса процесса в Верховный суд Татарстана, поскольку именно ему в республике подсудны дела с гостайной. В данный момент иск рассматривается в закрытом режиме.



Тем временем Миронова успели лишить поста главы Кировского и Московского районов — по решению Вахитовского райсуда Казани, который в конце 2023 года установил ряд грубых нарушений антикоррупционного законодательства в работе этого муниципального руководителя и еще в декабре 2023-го обязал исполком Казани уволить его с формулировкой «по утрате доверия».

Юристы исполкома обжаловали это решение. Однако Верховный суд РТ в марте 2024-го посчитал его законным, а факты правонарушений чиновника установленными. В том числе сослался на представленную ФСБ переписку и записи голосовых сообщений между Мироновым и семейным риелтором — в подтверждение активного участия главы в подборе объектов недвижимости для будущего оформления на родню. Кроме того, суды указали на неполноту сведений о доходах и имуществе семьи Миронова в декларациях, оплату расходов по услугам сотовой связи и коммуналки за счет сотрудников администрации двух районов и подписание самим главой двух районов проекта согласования перепланировки помещений, которые его мать сдала в аренду под «Пятерочку».



Попытка добиться отмены увольнения в кассационном порядке провалилась. Не помогло даже личное присутствие Сергея Миронова в зале Шестого КСОЮ в Самаре.



Уже после увольнения Сергея Миронова следователи с подачи прокуратуры нашли в материалах проверки основания для уголовного преследования. По данным источников «Реального времени», в четвертом отделе Следкома по РТ возбудили два уголовных дела. Вкратце озвучим их фабулу:

Дело о «второй зарплате» водителя главы появилось еще в апреле 2024-го, именно тогда в администрации двух районов Казани прошли обыски. Возбуждалось оно в отношении неустановленных лиц по факту фиктивного трудоустройства водителя и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Фабулу наши источники излагают так: в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района» не меньше года числился подставной сотрудник, которому начислялась зарплата, но получал ее, по версии силовиков, водитель главы районной администрации. По предварительной оценке, ущерб бюджета превышает 600 тысяч рублей.

появилось еще в апреле 2024-го, именно тогда в администрации двух районов Казани прошли обыски. Возбуждалось оно в отношении неустановленных лиц по факту фиктивного трудоустройства водителя и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Фабулу наши источники излагают так: в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района» не меньше года числился подставной сотрудник, которому начислялась зарплата, но получал ее, по версии силовиков, водитель главы районной администрации. По предварительной оценке, ущерб бюджета превышает 600 тысяч рублей. Дело о «помощи» матери путем злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено непосредственно в отношении Сергея Миронова 7 мая сего года. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро своей матери как владелице указанных помещений на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. По версии силовиков, глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным источников «Реального времени», по этой истории Миронов уже допрошен в качестве подозреваемого.