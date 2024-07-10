В России продлили семейную ипотеку до 2030 года

Фото: Максим Платонов

В России продлили семейную ипотеку до 2030 года. Ее также смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минфина России.

Получить «Семейную ипотеку» можно будет только в том случае, если у заемщика не было ранее выданных льготных ипотечных кредитов. Кредиты под 6% до 12 млн рублей могут получить жители Москвы, Подмосковья и Петербурга, для остальных субъектов России сумма составит 6 млн рублей.

Также льготное ипотечное кредитование могут получить семьи, в которых есть ребенок-инвалид вне зависимости от возраста ребенка. Льготы на кредитование предоставляются и семьям с двумя детьми, проживающим в малых городах или в регионах с низким объемом строительства.

В начале года Минфин России сообщил, что в этом году дополнительные расходы федерального бюджета на продление «Семейной ипотеки» составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей.