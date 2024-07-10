Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий к 90-летию певца Ильгама Шакирова
Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил план мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения татарского певца, Народного артиста РСФСР и Татарской АССР Ильгама Гильмутдиновича Шакирова. Юбилейная дата будет отмечаться в 2025 году.
Для подготовки и проведения праздничных мероприятий создан организационный комитет. Министерству культуры республики поручено разработать и представить в течение 45 дней проект плана мероприятий.
Отмечая 90-летие Ильгама Шакирова, Республика Татарстан намерена провести серию мероприятий, которые продемонстрируют вклад певца в развитие татарской культуры и искусства.
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