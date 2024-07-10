Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставкой до 22%
На заседании Совета Федерации был одобрен закон о совершенствовании налоговой системы в Российской Федерации. Он предусматривает, в частности, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти изменения будут внесены в налоговый кодекс страны.
Госдума также приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках совершенствования фискальной системы.
Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:
- до 15% на доход до 5 млн рублей в год;
- до 18% — на доход до 20 млн;
- 20% — на доход до 50 млн;
- доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.
Оплата налога будет производиться не со всей суммы, а только с ее превышения.
О полных изменениях в налоговую систему страны — читайте в материале «Реального времени».
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