Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставкой до 22%

Фото: Максим Платонов

На заседании Совета Федерации был одобрен закон о совершенствовании налоговой системы в Российской Федерации. Он предусматривает, в частности, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти изменения будут внесены в налоговый кодекс страны.

Госдума также приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ, документ вводит пятиступенчатую шкалу уплаты налога в рамках совершенствования фискальной системы.

Согласно законопроекту, если годовой доход гражданина не превышает 2,4 млн рублей, то базовая ставка сохраняется в размере 13%. После этого она постепенно повышается:

до 15% на доход до 5 млн рублей в год;

до 18% — на доход до 20 млн;

20% — на доход до 50 млн;

доходы более 50 млн рублей будут облагаться по ставке 22%.

Оплата налога будет производиться не со всей суммы, а только с ее превышения.

О полных изменениях в налоговую систему страны — читайте в материале «Реального времени».