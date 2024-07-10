Госдума окончательно приняла закон о семейной налоговой выплате
В третьем окончательном чтении Госдума приняла закон о ежегодной налоговой выплате работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Документ, инициированный правительством, является частью «бюджетного пакета», включающего поправки в бюджет на 2024 год и Налоговый кодекс РФ.
Право на выплату имеют работающие родители, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие в ней, с доходов которых был уплачен подоходный налог. Выплата полагается семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
Выплата составляет 7% от 13% уплаченного НДФЛ. Некоторые категории граждан не включаются в расчет:
- лишенные родительских прав или ограниченные в них;
- лица на полном государственном обеспечении (кроме детей под опекой);
- военнослужащие срочной службы;
- заключенные, арестованные, находящиеся в розыске;
- лица на принудительном лечении;
- безвестно отсутствующие, объявленные умершими;
- дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, обучающиеся на очном отделении и состоящие в браке.
Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ, уплаченным заявителем в предыдущем году, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.
Выплату назначает и осуществляет Социальный фонд РФ за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. По предварительной оценке, объем дополнительных расходов составит 101,1 млрд рублей.
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