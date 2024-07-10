В России приняли законопроект о введении штрафов для электросамокатчиков

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности: за превышение скорости, движение по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования.

Сейчас штрафы введены только на уровне агрегатчиков сервиса. Отмечается, что абсолютное большинство выступает за наведение порядка в этой сфере, а решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП и обеспечить безопасность граждан.

Подчеркнем, что в первую очередь законопроекты коснутся частных электросамокатов, поскольку в сервисах кикшеринга контроль водителей СИМ уже ведется. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил представитель пресс-службы Whoosh Денис Балакирев.

— Инициатива показывает общее направление развития электросамокатов. Они уже сейчас являются частью транспортной системы городов и играют важную роль. Наверное, пришло время разобраться и с частными самокатами, определить четкие правила в их отношении. Владельцы должны осознать свою ответственность на дороге, — сообщил Балакирев.

Анастасия Фартыгина