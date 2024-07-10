Суд арестовал ректора Балтийского федерального университета на два месяца
Суд арестовал ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова на два месяца. В СИЗО обвиняемый пробудет до восьмого сентября, сообщают «Ведомости».
Александр Федоров совместно с проректором учебного учреждения по экономике Еленой Мялкиной подозревается в присвоении 18 млн рублей с использованием служебного положения.
Уголовное дело в отношении обвиняемых было возбуждено 9 июля. По версии следствия, благодаря разработанной и реализованной схеме денежных поощрений подчиненных, с февраля 2022 года по июнь 2024 года обвиняемые присвоили свыше 18 млн рублей.
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