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Суд арестовал ректора Балтийского федерального университета на два месяца

14:15, 10.07.2024
Суд арестовал ректора Балтийского федерального университета на два месяца
Фото: Максим Платонов

Суд арестовал ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова на два месяца. В СИЗО обвиняемый пробудет до восьмого сентября, сообщают «Ведомости».

Александр Федоров совместно с проректором учебного учреждения по экономике Еленой Мялкиной подозревается в присвоении 18 млн рублей с использованием служебного положения.

Уголовное дело в отношении обвиняемых было возбуждено 9 июля. По версии следствия, благодаря разработанной и реализованной схеме денежных поощрений подчиненных, с февраля 2022 года по июнь 2024 года обвиняемые присвоили свыше 18 млн рублей.

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