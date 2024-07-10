Самолет, летевший из Антальи в Казань, незапланированно сел в Самаре — прокуратура проведет проверку

Фото: Максим Платонов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту внеплановой посадки самолета в Самаре. Воздушное судно летело из Антальи в Казань, сообщает «Интерфакс».

— Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события, что повлекло задержку выполнения рейсов по маршрутам Анталья — Москва, Казань — Анталья, — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. На борту находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

Схожая ситуация с вынужденной посадкой произошла 12 мая. Тогда ночью Boeing 777, который выполнял рейс из Москвы в Гуанчжоу, сел в аэропорту Иркутска. На борту самолета находились 123 человека: 109 пассажиров, 12 бортпроводников и два пилота.