Госдума в третьем чтении приняла законопроект о преобразовании курортного сбора в туристический налог

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о преобразовании курортного сбора в туристический налог. Данные поправки будут включены в законопроект о донастройке налоговой системы.

Туристический налог станет местным налогом, регионы смогут самостоятельно определить его введение и непосредственно саму ставку. Средства от собранных налогов будет уплачиваться в зависимости от местоположения гостиницы.

В начале этой недели комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующие поправки. Стоит подчеркнуть, что проект направлен на повышение эффективности налогообложения и поддержку малого бизнеса.