Здания Казанского земледельческого училища XIX века включат в реестр памятников

Дом директора училища, квартиры служителей и студенческое общежитие

В Татарстане проверили несколько выявленных объектов культурного наследия на целесообразность включения в реестр памятников. Речь о трех старинных строениях Казанского земледельческого училища в Приволжском районе города.

Одно из них — кирпичное здание учебного заведения по улице Фермы-2, дом №50 — построили во второй половине XIX века, изначально одноэтажным, а в середине ХХ века надстроили второй этаж. Архитектор неизвестен, общая площадь — 505,5 кв. м. Долгое время это был многоквартирный жилой дом, пока в 2009 году его не признали аварийным и подлежащим сносу. Но, к счастью, не снесли, а включили в список выявленных объектов ОКН, жильцов расселили, а здание не эксплуатировали.

По некоторым данным, в здании изначально располагались кафедры растениеводства и общего земледелия Казанского земледельческого училища. Позднее его использовали как студенческое общежитие. На момент натурного исследования деревянный пристрой в нем сгорел и частично обрушился. Эксперт Александр Савинич пришел к выводу, что здание имеет ценность как образец учебного, общественного здания второй половины ХIХ века, выполненного в эклектичных формах с элементами кирпичного декора, а потому его включение в Единый государственный реестр памятников России сочли целесообразным в качестве объекта культурного наследия местного значения.

В доме №50 изначально располагались кафедры растениеводства и общего земледелия Казанского земледельческого училища. Фото: Дмитрий Кояш, 2 мая 2017 г.

Другой дом по той же улице, №59, представляет собой полукаменное здание второй половины XIX века постройки на территории бывшего Казанского земледельческого училища. Это двухэтажное отдельно стоящее жилое строение усадебного типа, первый этаж которого выполнен из кирпича, а второй — деревянный. Его автор также неизвестен, а площадь составляет 672,7 кв. м. Как аварийный многоквартирный жилой дом был расселен в 2009 году.

Здание является образцом строений усадебного типа и, вероятно, использовалось в качестве жилого дома для директора Казанского земельного училища, предполагает эксперт. Полукаменные дома получили широкое распространение в городах России в середине XIX века. Цокольный этаж или первый этаж таких домов строился из камня, а верхний — из дерева. Это увеличивало прочность здания и пожаробезопасность. Причем семья хозяина всегда жила на верхнем деревянном этаже, внизу жила прислуга, располагались кладовые, кухня и гостевые комнаты.

Долгое время это здание тоже использовали как студенческое общежитие, оно было разделено на три подъезда, правда, один из входов — через деревянное крыльцо — позднее сгорел.

Дом №59 — образец строений усадебного типа и, вероятно, использовался в качестве жилья для директора Казанского земельного училища. Фото: skyscrapercity.com

Несмотря на аварийное состояние, исследуемое здание, по мнению эксперта, обладает ценностными характеристиками, выделяющими его из схожих по типологии объектов: высокой степенью сохранности аутентичного фасадного декора второй половины XIX века, является ярким образцом полукаменных домов той эпохи в стиле эклектика. Поэтому его тоже рекомендовали к включению в реестр памятников.

А вот в третьем, более позднем деревянном строении начала прошлого века на территории Казанского земледельческого училища — доме №49 — признаков исторической ценности эксперт не нашел. Поэтому статус памятника ему, скорее всего, не получить.

— Одноэтажное здание не является архитектурной доминантой, представляет собой образец распространенного типового одноэтажного деревянного строительства рубежа XIX—XX вв., — указал Александр Савинич.

Это одноэтажный деревянный сруб площадью 324,9 кв. м, обшитый по периметру калеванным тесом, с пристроями к торцевым фасадам и скатной крышей — такой характерен для жилой архитектуры рубежа XIX—ХХ вв. Здание было построено под жилые квартиры служителей училища, затем в нем разместили детский сад, а позднее — учебную лабораторию сельскохозяйственного института и столовую учхоза. Был признан аварийным и расселен в 2009 году.

В третьем, более позднем деревянном строении на территории училища — доме №49 — признаков исторической ценности эксперт не нашел. Фото: Дмитрий Кояш

Из истории Казанского земледельческого училища

После реформ 1860-х годов в Казанской губернии, как и в России в целом, наблюдался взрывной рост промышленного производства. В Казани активно строили просветительские и административные учреждения. При Городской думе открыли первую публичную библиотеку, биржи, банки (дворянский, земельный, государственный), строили железную дорогу. Стали открывать просветительские учреждения для народа — народное или военно-сиротское училища, первые научные учреждения.

Так, в 1864 году Министерство государственных имуществ, в ведении которого находились земледельческие училища, решило открыть подобное училище и в Казани, на базе Северо-восточной учебной фермы (саму ферму создали в 1846 г. в качестве примера по образцовому ведению дел для крестьянских хозяйств окружающей̆ местности). Училище находилось за озером Дальний Кабан, в девяти верстах от Казани. Его первым директором стал управляющий Казанской фермой И. Безсонов. Поступающие должны были быть «здорового телосложения, без важных телесных недостатков, которые могли бы препятствовать работам, иметь признаки натуральной или привитой оспы». В первых двух классах преподавали Закон Божий, русский язык, арифметику, чистописание, черчение, географию, русскую историю, а в третьем вводили естественные науки.

Позднее земледельческие училища уравняли с реальными, в них начали преподавать геодезию, растениеводство, животноводство со скотоврачеванием, сельскохозяйственную экономию со счетоводством, сельскохозяйственную технологию, учения о земледельческих машинах и орудиях с изложением оснований механики, сельского строительного искусства и краткого изложения законов, необходимых для земледельца. Оканчивавшие курс в земледельческих училищах получали звание личного почетного гражданина. Кроме того, воспитанники, в зависимости от успехов, получали звания «ученого управителя», «помощника ученого управителя» и «нарядчика сельскохозяйственных работ». Успешные выпускники могли поступать в высшие учебные заведения Министерства земледелия и государственных имуществ.

Казанское земледельческое училище находилось за озером Дальний Кабан, в 9 верстах от города. Фото: pastvu.com

Казанское земледельческое училище принимало участие во всероссийских и даже всемирных выставках. Так, еще в 1873 г. училище предоставило свои экспо­наты — образцы семян — для русского сельскохозяйственного и лесного отдела Всемирной выставки в Вене. В сентябре 1887 г. для экспонирования на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове из училища были направлены семена хлебов и кормовых трав, хмель, руно оксфордширдаунской овцы и липовое мочало, в научный отдел — план практического поля с коллекцией семян растений, возделываемых на нем учениками, и модели ульев учебной пасеки.

В 1911 году Казанское земледельческое училище было переименовано в Казанское среднее сельскохозяйственное училище для подготовки специалистов сельского хозяйства. В 1921-м его объединили с сельхозфакультетом Казанского политехнического института.



Василя Ширшова