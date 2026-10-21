Расходы бюджета на льготные ипотечные программы составят 1,6—1,7 трлн

Рост процентных ставок привел к увеличению бюджетных трат на поддержку ипотечного кредитования

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Расходы федерального бюджета на реализацию льготных ипотечных программ в текущем году составят порядка 1,6—1,7 трлн рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Рост процентных ставок привел к увеличению бюджетных трат на поддержку ипотечного кредитования. «В прошлом году — 2 трлн. Но когда ставки были низкие, размеры субсидирования колебались около 200—300 млрд рублей», — сказал он.

С 1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%, однако продолжают действовать адресные программы: семейная, IT, дальневосточная, арктическая, сельская и военная ипотека.

С 1 октября изменились условия «Семейной ипотеки» — ставка и максимальная сумма теперь зависят от количества детей и региона. Банк России рекомендовал банкам при расчете платежей и полной стоимости кредита по кредитам, выданным с 1 октября 2026 года на срок более 15 лет, учитывать ставку, увеличенную на 4 п. п. относительно первоначальной, и предупреждать клиентов о примерном характере будущих платежей.

Алсу Сабирзанова