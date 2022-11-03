Дом Пашковского — Писарева в Казани включили в список объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом Пашковского — Писарева второй половины XIX века на Калинина, 13 в Казани включили в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин, выяснило «Реальное время».

В июле 2021-го в республики создали специальную рабочую комиссию, в которую включили специалистов по охране объектов культурного наследия. Она пришла к выводу о том, что памятник архитектуры необходимо включить в соответствующий реестр.

Кроме того, были определены границы территории объекта.

Фото: приказ Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Противодействие собственника

Против такого решения активно выступал собственник здания — ООО «Картли». Ранее он неоднократно пытался добиться исключения дома из списка ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казани, но успеха не добился. Однако запрет на проведение работ не мешал ему неоднократно начинать строительство на территории объекта и игнорировать действующее законодательство и предписания о запрете проведения любых работ как в самом доме, так и на его территории.

Нарушения закона стали основанием для привлечения собственника дома к административной ответственности. Кроме того, прокуратура Вахитовского района Казани вынесла представление об устранении выявленных нарушений.

— Участок вокруг дома перерыт, ливневые дожди сильно размывают фундамент, так что образовались провалы грунта под домом. Есть угроза обрушения. Собственник делает все, чтобы повредить старинный дом, а затем поставить вопрос о выводе его из реестра, — отмечал в разговоре с нашим изданием краевед Ян Гордеев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

История дома

Дом Пашковского — Писарева — это двухэтажное здание постройки середины XIX века. В разные годы он принадлежал Христофору Пашковскому (по проекту которого было построено реальное училище на Булаке, в котором он и преподавал), а также Леониду Писареву, профессору Казанской духовной академии.



Особые заслуги у Писарева перед чувашским народом, он помогал чувашской интеллигенции издавать первую национальную газету «Хыпар».

План строений, принадлежавших профессору Казанской духовной академии Леониду Ивановичу Писареву. ГА РТ Ф.81. Оп.8. Д. 625. Л.9. Предоставлено Марком Шишкиным

— На всю Казань осталось только два собственных дома профессоров Казанской духовной академии! Дом Писарева на улице Калинина и дом Ивана Михайловича Покровского на Шмидта. А это целый пласт в истории нашей многонациональной Казани, — отмечает краевед Марк Шишкин.

21 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре отменил решение татарстанского арбитража, который обязал чиновников исключить старинный казанский особняк — дом Пашковского — из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.



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Артем Гафаров