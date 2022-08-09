Кремлевскую стену у Тайницкой башни отреставрируют и откроют для экскурсий
Как стало известно «Реальному времени», в Казани, под кремлем, где сейчас идут противоаварийные работы по укреплению стены, в скором времени приступят к ремонту и реставрации участка между Северо-Западной и Тайницкой башнями, в дальнейшем планируют приспособить эту часть крепости для современного использования. Оборонное сооружение откроют к показу для посетителей, и оно станет частью общей экскурсии по стенам и башням Казанского кремля.
Заказчиком проекта выступает ГИСУ Татарстана, первоочередные спасательные работы на аварийном участке кремлевской стены проводит ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, чья компания известна строительством крытой части молодежного экстрим-парка «Урам», а также реконструкцией комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» под новый IT-парк.
Плесень на стене и трещины длиной 10 метров
В настоящее время, по данным экспертов, несмотря на довольно частое проведение косметических, ремонтно-реставрационных работ, облицовка прясла (в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями, — прим. авт.) с наружной стороны кремля находится в аварийном состоянии. Из-за регулярного подтапливания фундамента грунтовыми водами и осадками кирпичная кладка покрыта плесенью и грибками. Кроме того, этот участок стены пошел трещинами шириной до 30 мм и длиной от 1 м до 9—10 м, разрывающими кладку. Причины их образования — неравномерная осадка фундаментов и боковое давление грунта на стену с внутренней стороны.
Среди других дефектов — зазор в месте боевого хода между железобетонными плитами покрытия и стеной, проседание грунта под ростверком и на остальных участках.
Сейчас «Евростройхолдинг» проводит демонтаж аварийных участков кладки и усиление оснований стены. Сам проект проведения работ по сохранению памятника прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласно которой реставрация данного участка не затрагивает исторически сложившуюся схему всего объекта и не нарушает его особенностей.
Изначально концепцией Казанского кремля предполагался музейный показ оборонительных сооружений с возможностью прохода по его стенам и башням по всему периметру. Но эта концепция так и не была реализована до конца. Большая часть башен закрыта для туризма, и посетители могут попасть лишь на отдельные участки стен.
Однако после завершения работ прясло между Северо-Западной и Тайницкой башнями будет доступно для экскурсионных показов. В будущем башни кремля также могут быть приспособлены для туристического посещения. Например, в них могут разместить музейные и экспозиционные помещения или небольшие кафе.
Замурованный тоннель под Представительским корпусом
Прясло с северо-западной стороны кремлевской стены между Северо-Западной и Тайницкой башнями имеет протяженность 115 метров. Оно относится ко второму периоду каменного строительства оборонительных сооружений Казанского кремля в конце XVI века. Стена была выложена из белого камня, который постепенно заменялся кирпичом. На тот момент в столице Татарстана не раз случались разрушительные пожары, и после одного из них, произошедшего в 1694 году, было повреждено ограждение кремля. Так, в конце XVII века на его стенах начинается интенсивное строительство. В ходе него белокаменная облицовка частично заменяется кирпичной, а также перекладываются своды камор (камора — помещение для ведения из них боев при помощи пушек). Стоит отметить, что в настоящее время на этом участке сохранилось лишь две каморы.
В 30-е годы XIX века также происходила замена кирпичной облицовки стены и поверхности боевого хода. Кроме того, были переложены своды камор внутри стены. С ее внешней стороны построили каменные желоба для отвода воды, которые при очередной реставрации, в середине ХХ века, были демонтированы.
С 1960 по 1990-е годы на прясле вела работу казанская научно-реставрационная мастерская под руководством Сайяра Айдарова. Так, в южной части прясла с наружной стороны была восстановлена белокаменная облицовка стены. В средней и северной части прясла были переложены кирпичная облицовка стены и кирпичные зубцы парапета. Позже, в 1998 — начале 2000-х годов, была убрана оставшаяся часть культурных наслоений и выполнен тоннель-галерея, примыкающий с внутренней стороны и расположенный под площадью Представительского (Северного корпуса).
С 2008 по 2009 год на прясле были проведены работы по фасадам с внутренней стороны кремля: был усилен фундамент, выполнено устройство ростверка на сваях, полностью заменена кирпичная облицовка стены, а также отреставрирована облицовка камор.
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