Кремлевскую стену у Тайницкой башни отреставрируют и откроют для экскурсий

Как стало известно «Реальному времени», в Казани, под кремлем, где сейчас идут противоаварийные работы по укреплению стены, в скором времени приступят к ремонту и реставрации участка между Северо-Западной и Тайницкой башнями, в дальнейшем планируют приспособить эту часть крепости для современного использования. Оборонное сооружение откроют к показу для посетителей, и оно станет частью общей экскурсии по стенам и башням Казанского кремля.

Заказчиком проекта выступает ГИСУ Татарстана, первоочередные спасательные работы на аварийном участке кремлевской стены проводит ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, чья компания известна строительством крытой части молодежного экстрим-парка «Урам», а также реконструкцией комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» под новый IT-парк.

Первоочередные спасательные работы на аварийном участке кремлевской стены проводит ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Плесень на стене и трещины длиной 10 метров

В настоящее время, по данным экспертов, несмотря на довольно частое проведение косметических, ремонтно-реставрационных работ, облицовка прясла (в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями, — прим. авт.) с наружной стороны кремля находится в аварийном состоянии. Из-за регулярного подтапливания фундамента грунтовыми водами и осадками кирпичная кладка покрыта плесенью и грибками. Кроме того, этот участок стены пошел трещинами шириной до 30 мм и длиной от 1 м до 9—10 м, разрывающими кладку. Причины их образования — неравномерная осадка фундаментов и боковое давление грунта на стену с внутренней стороны.

Среди других дефектов — зазор в месте боевого хода между железобетонными плитами покрытия и стеной, проседание грунта под ростверком и на остальных участках.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Сейчас «Евростройхолдинг» проводит демонтаж аварийных участков кладки и усиление оснований стены. Сам проект проведения работ по сохранению памятника прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласно которой реставрация данного участка не затрагивает исторически сложившуюся схему всего объекта и не нарушает его особенностей.

Изначально концепцией Казанского кремля предполагался музейный показ оборонительных сооружений с возможностью прохода по его стенам и башням по всему периметру. Но эта концепция так и не была реализована до конца. Большая часть башен закрыта для туризма, и посетители могут попасть лишь на отдельные участки стен.

Однако после завершения работ прясло между Северо-Западной и Тайницкой башнями будет доступно для экскурсионных показов. В будущем башни кремля также могут быть приспособлены для туристического посещения. Например, в них могут разместить музейные и экспозиционные помещения или небольшие кафе.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Замурованный тоннель под Представительским корпусом

Прясло с северо-западной стороны кремлевской стены между Северо-Западной и Тайницкой башнями имеет протяженность 115 метров. Оно относится ко второму периоду каменного строительства оборонительных сооружений Казанского кремля в конце XVI века. Стена была выложена из белого камня, который постепенно заменялся кирпичом. На тот момент в столице Татарстана не раз случались разрушительные пожары, и после одного из них, произошедшего в 1694 году, было повреждено ограждение кремля. Так, в конце XVII века на его стенах начинается интенсивное строительство. В ходе него белокаменная облицовка частично заменяется кирпичной, а также перекладываются своды камор (камора — помещение для ведения из них боев при помощи пушек). Стоит отметить, что в настоящее время на этом участке сохранилось лишь две каморы.

В 30-е годы XIX века также происходила замена кирпичной облицовки стены и поверхности боевого хода. Кроме того, были переложены своды камор внутри стены. С ее внешней стороны построили каменные желоба для отвода воды, которые при очередной реставрации, в середине ХХ века, были демонтированы.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

С 1960 по 1990-е годы на прясле вела работу казанская научно-реставрационная мастерская под руководством Сайяра Айдарова. Так, в южной части прясла с наружной стороны была восстановлена белокаменная облицовка стены. В средней и северной части прясла были переложены кирпичная облицовка стены и кирпичные зубцы парапета. Позже, в 1998 — начале 2000-х годов, была убрана оставшаяся часть культурных наслоений и выполнен тоннель-галерея, примыкающий с внутренней стороны и расположенный под площадью Представительского (Северного корпуса).



С 2008 по 2009 год на прясле были проведены работы по фасадам с внутренней стороны кремля: был усилен фундамент, выполнено устройство ростверка на сваях, полностью заменена кирпичная облицовка стены, а также отреставрирована облицовка камор.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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Максим Кокунин