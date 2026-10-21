Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки в сентябре
Жители республики оформили 2 594 кредита с господдержкой на общую сумму 15,31 млрд рублей
В сентябре 2026 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему выданных льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Жители республики оформили 2 594 кредита с господдержкой на общую сумму 15,31 млрд рублей. По сравнению с августом количество выдач выросло на 113%, объем — на 117%. Средний чек в Татарстане составил 5,90 млн рублей, средний срок — 341 месяц (около 28,4 года).
Всего в сентябре в России было выдано 70,37 тыс. льготных ипотек на 430,68 млрд рублей — максимальные показатели с начала года. Это на 98% больше, чем в августе, и на 41% больше, чем в сентябре 2025-го. Специалисты связывают всплеск с ожиданием ужесточения условий госпрограммы.
Ранее сообщалось, что в Казани спрос на ипотеку вырос более чем на 50% в 2026 году. По темпам роста спроса на ипотеку столица Татарстана заняла 7-е место среди крупных городов России.
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