Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки в сентябре

Жители республики оформили 2 594 кредита с господдержкой на общую сумму 15,31 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В сентябре 2026 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему выданных льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Жители республики оформили 2 594 кредита с господдержкой на общую сумму 15,31 млрд рублей. По сравнению с августом количество выдач выросло на 113%, объем — на 117%. Средний чек в Татарстане составил 5,90 млн рублей, средний срок — 341 месяц (около 28,4 года).

Всего в сентябре в России было выдано 70,37 тыс. льготных ипотек на 430,68 млрд рублей — максимальные показатели с начала года. Это на 98% больше, чем в августе, и на 41% больше, чем в сентябре 2025-го. Специалисты связывают всплеск с ожиданием ужесточения условий госпрограммы.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на ипотеку вырос более чем на 50% в 2026 году. По темпам роста спроса на ипотеку столица Татарстана заняла 7-е место среди крупных городов России.

Алсу Сабирзанова