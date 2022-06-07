В Казани отреставрируют Дом Лихачевых — там располагается Госжилинспекция Татарстана

В Казани проведут ремонт и реставрацию здания Государственной жилищной инспекции Татарстана, расположенном по улице Большая Красная, 15/9. На эти цели из республиканского бюджета выделят почти 38,3 миллиона рублей.

Здание по улице Большая Красная, 15/9 — Дом Лихачева, построенный в 1834 году. Оно отнесено к объектам культурного наследия Татарстана.

Планируется отреставрировать наружные стены фасада, воссоздать наружные двери по историческим образцам и провести комплекс работ по воссозданию водосточных труб и воронок и так далее. В документации к тендеру указано, что в 2003—2005 годах в здании проводился ремонт с усилением сводов подвалов.

Фото: 2gis.ru

Обследование объекта провели в ноябре 2020 года. Выявлено разрушение отделочного слоя, трещины, плесень и грибок. Техническое состояние объекта оценили как ограниченно-работоспособное.

По итогам обследования рекомендовалось провести санитарную обработку стен, сводов и перекрытий, пораженных плесенью и грибком, затереть трещины, очистить арматуру от коррозии. Также обращалось внимание на необходимость утеплить чердачные перекрытия, обеспечить вентиляцию и отремонтировать фасад здания, внутренние поверхности стен, перегородок, потолков, лестницы и балкона.

скриншот документации к тендеру

Работы требуется завершить до 1 декабря 2022 года. Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

«Реальное время» писало, что в Казани капитально отремонтируют здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану, расположенные по ул.Большая Красная, 30, лит. А, А1, А2 и Д1. На это из республиканского бюджета направят более 64,1 миллиона рублей. Здание — объект культурного наследия регионального значения — Дом Тупицина, построенный в 1851 году.

Татьяна Демина