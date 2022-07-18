В «Доме Дротоевского» в Казани завершили основные противоаварийные и строительные мероприятия

Фото: Олег Тихонов (архив)

В «Доме Дротоевского» в Казани завершили основные противоаварийные и строительные мероприятия. Сейчас здание находится на стадии черновой отделки, сообщил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на выездном совещании.



Подготовлены полы, покрыты штукатуркой и выровнены стены, на потолке монтируются крепежные системы для проведения коммуникационных кабелей.

На текущем этапе актуально подключение объекта к тепловым и электрическим сетям, устройство водопровода и канализации, проведение современной системы связи. По каждому вопросу готовится пакет документов, определяется трассировка путей прокладки, точки подключения к общегородским коммуникациям.

Восстанавливается также здание усадебной конюшни, при советской власти переделанное под жилые помещения. Теперь здесь расположатся общественные и государственные учреждения.

Фото: Ринат Назметдинов

На ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дротоевского» на улице Карла Маркса, д. 56/11 предусмотрено 218 млн рублей. Работы планируется завершить до 31 декабря 2022 года.



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Маргарита Головатенко