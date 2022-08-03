Казанский девелопер Эдуард Колтун отреставрирует Дом Никифорова в центре города

Фото: Максим Кокунин

В центре столицы Татарстана готовят к реставрации очередной объект культурного наследия — «Дом Федора Никифорова — Виктора Парамонова», построенный в конце XIX века одним из самых известных архитекторов Казанской губернии Петром Романовым. Здание расположено на улице Пушкина, д. 54/1, литер 4, часть его помещений занимают магазины и рестораны. Проект на проведение работ по сохранению памятника прошел госэкспертизу и скоро будет реализован. Информацию об этом подтвердил собственник объекта — казанский бизнесмен Эдуард Колтун, глава и совладелец девелоперской компании «Основа», на счету которой реставрация многих исторических особняков в городе.

Рекламные щиты и исторический кирпич

«Дом Федора Никифорова — Виктора Парамонова» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом Минкульта республики от 16 марта 2015 года. Здание расположено в границах зон охраны ансамбля Казанского кремля.

Историко-культурную экспертизу выполнили ректор АНОО ВО «Академия наследия» Илзиря Кузьмина, ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов ОНЦ СО РАН Олег Свиридовский и директор Музея Аксенова Ирина Аксенова. Главной целью было определить, соответствует ли нормам проектная документация на проведение работ по сохранению памятника. Специалисты дали положительное заключение, отметив, что предложенные архитектурные и конструктивные решения не оказывают влияния на конструктивные характеристики и не нарушают композицию фасада.

Фото: Максим Кокунин

Заказчиком экспертизы выступила ДК «Основа», которая известна проектированием пространств завода фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», реставрацией Дома Колодкиной (на ул. Жуковского), разработкой комплекса «Хлебного базара» и работами над зданием Багаутдиновой (на ул. Марджани).

В ходе ремонта вывески и консольные конструкции будут монтировать в специальные кладочные швы, не затрагивая исторический кирпич. Кроме того, фасад очистят от пыли и других загрязнений.

Фото: Максим Кокунин

«Стараемся следить за внешним обликом объектов культурного наследия»

Как рассказал «Реальному времени» собственник объекта Эдуард Колтун, собираются провести косметический ремонт фасада здания. Статус памятника обязывает согласовать проект работ с Комитетом РТ по охране ОКН.

— Здание уже отреставрировано, мы провели работы еще в 2012 году. Дом приспособлен, и он функционирует. Там сейчас одни из лучших заведений в городе. На мансардном этаже расположен бар, а на первом этаже — мясной ресторан. Прошло уже 10 лет, а это место центральное. Все свои объекты мы всегда содержим в исправном и надлежащем состоянии. Стараемся следить за внешним обликом объектов культурного наследия нашей столицы, — сообщил Колтун.

Трехэтажное кирпичное здание с мансардным этажом Г-образной формы имеет проездную арку во двор. Главный фасад по улице Пушкина состоит из ассиметричной композиции в семь оконных осей с балконами по второму и третьему этажам. Согласно заключению экспертизы, состояние дома на сегодня оценивается как удовлетворительное. Фундамент здания реставрировался несколько раз на протяжении 2012—2015 годов. Что касается цоколей и отмосток, то тут наблюдаются незначительные нарушения отделочного слоя, то же самое — на стенах. Декоративное убранство и лестницы без повреждений, а отделка внутренних помещений в стиле «лофт».

Фото: Максим Кокунин

От купеческих владений до доходного дома

Первым владельцем здания был казанский купец Федор Никифоров, но в 1880-х годах его выкупил Владимир Парамонов, который перестроил дом и начал использовать его как доходный. Первый этаж неизменно снимали мастерские и разного рода мелкие конторы. В советское время на втором этаже размещались жилые комнаты, на первом — различные точки обслуживания населения. Перед домом вскоре разбили Николаевский сад, позднее его переименовали в Ленинский садик. В первом корпусе дома №54 находилась Казанская публичная библиотека, которую в 1889 году посещал Владимир Ленин.

Фото: Максим Кокунин

В 2012 году была разработана научно-проектная документация, проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия (проектировщик — ИП Аксенова И.А.), который был реализован в полном объеме. В процессе реставрации и приспособления было проведено усиление несущих конструкций стен, заменены перекрытия, выполнена новая стропильная конструкция кровли с мансардным этажом. В настоящее время в здании размещаются: административные помещения, офисы, магазин, коворкинг, кафе и рестораны.

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Максим Кокунин