Дом Ушковой в Казани готовится к реставрации — видео

В Казани знаменитый Дом Ушковой готовится к реставрации. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В здании необходимо отремонтировать и отреставрировать двери и окна, водосточные трубы, стены и потолки.

После реставрации в Доме Ушковой может появиться музыкальный и книжный магазины, кофейня. Грот-зал с оранжереей останутся нетронутыми, туда планируется водить экскурсии.

В июле прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой в соответствии с тем обликом, который он имел ранее. В здании долгое время располагалась Национальная библиотека.

В понедельник главе республики представили концепцию развития «Дома Ушковой». Один из вариантов предполагает размещение в здании резиденции в оригинальном историческом стиле, а также сохранение части здания для проведения экскурсий.



Татьяна Леухина