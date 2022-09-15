В Казанском кремле благоустроят территорию присутственных мест — разработку проекта оценили в 4,2 миллиона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казанском кремле планируют благоустроить территорию объекта культурного наследия федерального значения: «Присутственные места и консистория», конец XVIII — начало XIX века. На инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации готовы выделить 4,2 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Общая площадь занимает 135 480 кв. метров, из которых 6 425 «квадратов» — площадь выполняемых работ. Проектом необходимо предусмотреть планировки, отвечающие высоким эстетическим требованиям и санитарным нормам. Работы требуется завершить до 3 марта 2023 года.

Асфальт хотят заменить на колотую гранитную брусчатку, а вдоль фасада здания с северной части двора постелить газон. На территории планируют высадить деревья и организовать композицию из комнатных растений в теневой зоне вдоль фасада здания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проектом необходимо предусмотреть устройство ручья с дисперсионными фонтанами. Его длина — 137 метров, ширина — полметра, глубина — один метр. В южной части двора хотят обустроить пруд размером 8,5 на 18 метров.

Также проектом необходимо предусмотреть несколько объектов не капительного строительства. Речь идет о сборно-разборной сцене, конструкции амфитеатра, выставочной сцены-подиума, выставочных зимних павильонов, металлических уличных стульях, а также системе озвучивания и освещения на временной сцене.

Напомним, на ремонт и реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле выделили уже значительную сумму. В июле ГИСУ Татарстана объявило тендер почти на полмиллиарда рублей, в феврале — на 339,2 миллиона рублей, а в октябре 2021-го — на 826 миллиона рублей.



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Татьяна Демина