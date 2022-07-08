«Дом, где жил Ленин»: что ждет старинное здание в Казани?

До 2024 года в доме Ростовой планируется завершить работы и открыть там мемориальную зону

Дом Евдокии Ростовой 1886 года постройки, расположенный на улице Ульянова-Ленина в Казани, в котором несколько месяцев жил 17-летний студент Владимир Ульянов, начали реставрировать. Планируется, что деревянная постройка будет сначала полностью разобрана, а затем воссоздана на прежнем месте в ее историческом облике. Работы планируется завершить до 2024 года. Однако местные жители опасаются, что реставрация станет лишь ширмой для строительства 5-этажного дома с подземной парковкой. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Дом соберут на прежнем месте в его историческом облике»

Старинный дом мещанки Евдокии Ростовой на улице Ульянова-Ленина, 24 является памятником истории и культуры регионального значения. В доме Ростовой в августе — ноябре 1887-го жил 17-летний студент Владимир Ульянов (Ленин). По архивным материалам удалось установить, что дом построен по проекту 1886 года. Уже в 1920-е дом считался достопримечательностью города из-за знаменитости, которая в нем проживала.

На днях стало известно, что собственник старинного здания Андрей Петриченко приступил к работам по реставрации объекта. Как рассказал «Реальному времени» казанский краевед и блогер, создатель «Архитектурасы» Ян Гордеев, разрешительная документация на проведение работ от Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия у собственника здания есть, проект реставрации подготовлен.

— Реставрация должна была начаться еще в 2020 году, однако пандемия помешала. Сруб разберут, очистят тес и наличники от старой краски, потом заново соберут. Насколько мне известно, все бревна номеруют. Деревянные здания по-другому и не реставрируют — их сначала полностью разбирают, перебирают и собирают заново с заменой подгнивших венцов. Их иногда меняют полностью, иногда частично — так называемым методом протезирования, — пояснил Гордеев.

При этом в адрес «Реального времени» поступила информация от жителей близлежащих домов о якобы планируемом строительстве 4-5-этажного жилого дома с подземной парковкой во дворе ленинского домика. По словам жителей, дом Ростовой планируют использовать всего лишь как ширму для строительства нового жилого здания.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова заверила «Реальное время», что «никаких иных проектов на территории там нет — только этот».

Планируется, что деревянная постройка будет сначала полностью разобрана, а затем воссоздана на прежнем месте в ее историческом облике. Фото t.me/arhitekturasi

«Казань получит полноценный объект деревянного зодчества»

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия «Реальному времени» сообщили, что в 1997 году дом был признан объектом культурного наследия регионального (республиканского) значения, находится на государственной охране. Все необходимые охранные документы на памятник разработаны и утверждены: определен предмет охраны, границы территории памятника, установлены охранные зоны.

По словам главы Комитета Ивана Гущина, после реставрационных работ Казань получит полноценный объект деревянного зодчества, который соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Объект потенциально опасен, соответственно все деревянные конструкции должны быть обработаны составами огнебиозащиты, подчеркнул он.

— В целях сохранения объекта деревянного зодчества с учетом состояния его конструкций, федеральным законодательством допускается его полная переборка, что мы сегодня довольно успешно практикуем при восстановлении деревянных объектов. При этом, соблюдая требования законодательства, мы обязываем подрядную организацию промаркировать каждый элемент конструкции перед началом разбора, вне зависимости относится ли он к предмету охрану или нет. В дальнейшем проводятся обследования каждого элемента и решения о частичной, полной замене или протезировании сгнивших, аварийных элементов принимаются комиссионно. Докомпановка ведется по старинной реставрационной технологии, — пояснил он.

По словам Гущина, помимо реставрации основного дома, планируется воссоздание ранее утраченного флигеля, который являлся неотъемлемой частью памятника. Все соответствующие строительные экспертизы пройдены. — Вся необходимая разрешительная документация выдана, работы ведутся под контролем Комитета, авторского и технического надзора. Разрешение на производство работ выдано до 2024 года, будем стремиться к завершению работ на памятнике в 2023 году, — резюмировал он.

«Никаких инородных пристроев в проекте нет»

Заказчиком работ выступает упомянутый выше Петриченко. Проектировщик — ООО «ОСТАЗ». Подрядчик — ООО «Объединенная строительная компания».

Архитектором-реставратором объекта стала Ирина Аксенова. Она сообщила, что проект получил государственную историко-культурную экспертизу трех независимых федеральных экспертов. На объекте работает лицензирования подрядная организация.

Аксенова в беседе с «Реальным временем» сразу же опровергла слухи о строительстве на территории монолитного 4-5-этажного дома:



— Никаких инородных пристроев в проекте нет. Никаких подземных парковок или надстроек там не будет.

Как сообщила архитектор-реставратор, к моменту строительства главного двухэтажного деревянного дома, на участке уже находились постройки. В частности, это отдельно стоящий двухэтажный деревянный флигель, который также планируется восстановить. Первый этаж частично сохранился — при расчистке территории был обнаружен его фундамент. По чертежам удалось восстановить его облик. Однако работы, связанные с флигелем, будут выполнены уже позднее, после реконструкции дома Ростовой.

— Мы решили проводить регенерацию территории памятника истории. Но это никоим образом не пристрой. Флигель — отдельно стоящее здание, которое является вновь выявленным памятником. Он восстанавливается по архивным чертежам — один к одному, в два этажа, — пояснила она.

Аксенова также рассказала, какие работы будут проведены по реставрации дома Ростовой. После того, как была проведена маркировка аварийного сруба, пронумерованные бревна перевезены на базу подрядной организации в Сокурах Лаишевского района. Таким образом, здание уже демонтировано. После реставрации сруба дом будет вновь собран на своем историческом месте.

— В данном случае без перебора по классической технологии реставрация невозможна. Все бревна были пронумерованы, причем есть определенная техника сквозной нумерации. Нижние, подоконные и карнизные венцы — практически труха. Здоровые венцы сохраняются, больные вылечиваются и возвращаются на свое место. Если степень разрушения в бревне приличная — ставятся пломбы. Специальные врубки без гвоздей позволяют сохранить траекторию бревна. Здание буквально лечится, — пояснила она. — В процессе исследования пришлось даже ставить деревянные стяжки по совету ныне покойного Бориса Дмитриевича Лурье — оказалось, что в несущей стене нет ни одного живого места, там было штук семь заплаток, вторгшихся в конструктив.

Проектом также предусмотрено воссоздание крыши дома Ростовой, второго этажа — всего контура в первоначальном виде, заверила Аксенова. Все работы по реконструкции дома Ростовой планируется завершить до 2024 года. После того, как сруб будет собран, он должен постоять, дать усадку, новые участки должны «подружиться» со старыми. Затем можно начинать работы по заполнению окон и дверных проемов. Далее последуют внутренние работы, прокладка коммуникаций. Говоря о смете на реставрацию объекта, Аксенова не назвала сумму, однако посетовала, что в свете последних событий цены на строительные материалы возросли основательно. Да и реставрация изначально бывает значительно дороже нового строительства.

Этот особняк — своеобразный образец двухэтажного, провинциального доходного дома. Фото t.me/arhitekturasi

В планах — создание мемориальной зоны

По словам Аксеновой, в Казани осталось не так много деревянных домов, а этот особняк очень характерный — это своеобразный образец двухэтажного, провинциального доходного дома. В этом доме 3 месяца жили на первом этаже мама Ленина — Мария Александровна, Владимир Ульянов, его брат и сестра — Дмитрий и Ольга. На втором этаже — Любовь Александровна Пономарева, родная сестра Марии Александровны, тетя Владимира Ульянова. В начале ноября семья уже съехала на другую квартиру, на нынешнюю улицу Муштари. Оттуда семье было удобнее добираться до мест обучения детей.

По словам Аксеновой, собственник дома Ростовой заинтересован в том, чтобы после окончания реставрации объект не просто пустовал, а мог стать некоей мемориальной зоной.

— Мы хотели бы, чтобы дом стал мемориальной зоной. Сейчас собирается соответствующий материал, чтобы рассказать о доме в привязке к семье Ульяновых. Предполагается небольшая экспозиция, — сообщила она.

Хитросплетения вокруг судьбы дома

В советское время дом использовался под жилье, а в начале ХХI века — под офисные помещения, в результате внутренняя планировка дома нарушалась, стены были обшиты гипсокартоном, а на потолках — установлены подвесные потолки. Ранее краеведы и просто любопытные граждане неоднократно отмечали, что здание медленно разрушается. В последние годы у здания сменились четыре собственника.



Ян Гордеев направлял запрос в республиканский Комитет по вопросу сохранения этого объекта культурного наследия регионального значения. В ответе комитетом под руководством Ивана Гущина указывалось, что «В ноябре 2019 года в отношении объекта Комитетом проведено обследование и составлен акт технического состояния. Согласно акту, собственник обязан до конца 2020 года провести противоаварийные и консервационные работы. Осуществление полного комплекса работ по сохранению и приспособлению объекта под жилую функцию определено до 2025 года. В настоящее время разработан проект реставрации данного памятника, который согласован Комитетом в установленном порядке. Кроме того, на территории памятника планируется воссоздание утраченного ранее объекта «Флигель усадьбы Ростовой».