Дом Молоткова в Казани выставили на аукцион за 395,7 млн рублей

Памятник модерна уйдет с молотка уже 20 ноября

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Стала известна стоимость, за которую с молотка уйдет дом Молоткова — один из самых ярких образцов казанского модерна на улице Максима Горького, 29/19. Комитет земельных и имущественных отношений Казани опубликовал информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме: помещения первого, второго и третьего этажей с подвалом площадью 2 529 кв. м выставлены с начальной ценой 395,7 млн рублей. Отдельным лотом продается помещение первого этажа площадью 42,9 кв. м — за него попросят 10,53 млн рублей. Таким образом, за все здание муниципалитет рассчитывает выручить суммарно 406,23 млн рублей.

Ранее, в августе, дом Молоткова включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества Казани на 2026—2028 годы, но стоимость тогда не определяли: ее обещали назвать после оценки. На это обратил внимание журналист «Реального времени». В перечень вошли и другие объекты — помещения на улицах Академика Королева, Декабристов, Деловой, Пушкина и Рабочей Молодежи.

Дом Молоткова на Горького, 29/19 построен в 1912—1913 годах по проекту архитектора Василия Трифонова для купца Я.И. Молоткова — здание изначально предназначалось под учебное заведение. Охранный статус дому присвоили еще в 1987 году постановлением Совета Министров ТАССР, с тех пор он находится под государственной охраной как памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

Дмитрий Зайцев