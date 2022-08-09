Арку «Красные ворота» в парке Петрова готовят к реставрации

У памятника усилят фундамент и восстановят утраченные элементы исторического декора

Фото: Максим Платонов

Знаменитую арку «Красные ворота», установленную в XIX веке к столетию Казанского порохового завода, планируют отреставрировать. Проект по сохранению объекта культурного наследия прошел государственную историко-культурную экспертизу. Тендер на разработку проектно-сметной документации в 1,5 млн рублей выиграла казанская фирма ООО «СК Строй Мир Реконструкция». Какие преобразования ждут памятник — в материале «Реального времени».

Больше всего вопросов вызывает состояние крыши

Проект восстановления памятника монументального искусства второй половины XIX века разработала компания «СК Строй Мир Реконструкция». Специалисты из Казани и Омска оценили текущее состояние объекта культурного наследия.

Фундамент «Красных ворот», по оценке экспертов, требует усиления и в данный момент находится в ограниченно работоспособном состоянии. Известковый раствор кладки большей частью выветрен, гидроизоляция основания отсутствует, указано в акте. Однако трещин в фундаменте не нашли.

Стены арки в удовлетворительном состоянии — выявлены локальные отслоения штукатурного слоя, незначительный крен сооружения. На арочных перемычках над проемами трещины также не зафиксированы. Специалисты отмечают, что по ним потребуется лишь небольшой ремонт защитного слоя штукатурки. Участки замачивания штукатурного слоя выявлены и на внешних декоративных элементах.

Украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах также в удовлетворительном состоянии, однако часть профилей и деталей утрачена. Планируется их восстановить.

Фото: Максим Платонов

Самым проблемным и требующим первоочередного ремонта участком, по мнению специалистов, является крыша ворот. Покрытие парапетов, аттика, отлива выполнено из металлического окрашенного листа, который на момент обследования находился в неудовлетворительном состоянии. Листы требуют замены.

Проектом предусмотрено выполнить работы по реставрации наружной отделки фасадов, включая локальный ремонт и восстановление отделочного слоя, покраску, замену отливов, локальную реставрацию наружной отделки цокольной части. Утраченные профили нишек цокольной части и парапета также будут восстановлены. Кованые ворота и калитки отреставрируют.

По периметру сооружения выполнят отмостку, фундаменты стен арки усилят и проведут гидроизоляцию. Металлические покрытия парапетов, аттика и отлива будут заменены.

Ворота построены к юбилею порохового завода

Арка по образу Триумфальной была воздвигнута в 1888 г. по проекту архитектора Казанского порохового завода И.П. Котелова к столетнему юбилею предприятия. Сооружение построили на месте старого обветшавшего входа в жилой Пороховой городок при заводе.

История возникновения Пороховой слободы связана с историей основания Казанского порохового завода. Предприятие начали строить по указанию императрицы Екатерины II летом 1786 года; к осени следующего года возвели все запланированные пороходельные здания, и с 24 апреля 1788 г. на Казанском заводе уже производили порох.

Проект «Красных ворот» к вековому юбилею предприятия был утвержден Казанским строительным отделением 30 октября 1886 г. Первоначально предполагалось на месте старого входа в городок построить железные ворота. Однако после внесенных изменений оставили вариант в виде кирпичной арки. После взрыва и последующего пожара в 1917 году, когда были разрушены почти все старые здания завода, призаводская площадь существенно выросла в размерах, и на ее месте разбили парк. «Красные ворота» стали визитной карточкой парка им. Петрова.

Вид на Пороховой завод с р. Казанки. Конец XIX — начало ХХ вв. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Памятник представляет собой кирпичные трехчастные ворота с симметричной композицией с штукатурной отделкой плоскости стен и декора. Боковые арки ниже по высоте и предназначены для пешеходов, декорированы профилированными наличниками и замковыми камнями. Высота центральной части сооружения 12,1 м, боковых частей — 6 м. Стены оштукатурены, окрашены в терракотовый цвет с белой прорисовкой деталей. Конструктивно сооружение состоит из одной стены длиной 12 м с тремя проемами разной высоты и ширины. Высота стены не одинаковая, самая высокая ее часть достигает 9 м. Ширина стены 1,7 м.

Сумма тендера в ходе торгов существенно снизилась

В прошлом году «Реальное время» рассказывало о том, что на разработку проекта реставрации «Красных ворот» из бюджета Казани выделили 1,5 млн рублей. Заказчиком работ выступил Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Участие в тендере приняли три компании — московское ООО «ПСК «Рестюнион», казанское ООО «Партнерпроект» и победитель — ООО «СК Строй Мир Реконструкция» из Казани. В ходе торгов сумма контракта существенно снизилась. Выигравшая компания разработала документацию за 1 087 209,96 рубля.

— Проект реконструкции передан на экспертизу. После экспертизы будет определена стоимость работ, источник финансирования, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани на вопрос, во сколько обойдется сама реставрация арки и на какие средства ее проведут.

Ранее в 2011 году памятник оказался в эпицентре скандала, кода в ходе судебного разбирательства по иску прокуратуры Кировского района выяснилось, что у «Красных ворот» нет собственника, за состоянием арки некому следить, ее признали бесхозной. Приказом Комитета РТ по охране ОКН от 2019 года данный объект культурного наследия включен в перечень памятников истории и культуры Казани.