Глава Минцифры РТ рассказал, что ждет Татарстан и его жителей в Год цифровизации

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал, что ждет Татарстан и его жителей в 2022 году, который объявлен Годом цифровизации. Он анонсировал несколько важных проектов в этом направлении.

По словам Хайруллина, все социально значимые услуги переведут в электронный вид, благодаря чему татарстанцы смогут получать все услуги онлайн в удобное время. Кроме того, проактивные сервисы сами напомнят, какие льготы и субсидии жителям республики полагаются и помогут их оформить.

Все социальные объекты — школы, библиотеки, музеи, ФАПы, участковые пункты полиции и Росгвардии — подключат к высокоскоростному интернету. «Впервые оптика дойдет до 305 сельских населенных пунктов», — написал Хайруллин в своем Instagram.

В следующем году власти Татарстана намерены продолжить развитие инфраструктуры для роста стартапов и ИТ-бизнеса. В Казани появится новый ИТ-квартал «Сан» — для него выкупили дополнительное здание бывшей фабрики «Спартак».

Кроме того, Татарстан продолжит разработку и внедрение передовых технологий. На базе Университета Иннополис планируется создать один из шести российских исследовательских центров в области искусственного интеллекта. Также республика подключится к федеральному «пилоту» по бесплатному обучению школьников языкам программирования.



— Новые цифровые сервисы — это самый быстрый путь получить обратную связь от наших граждан и удобная площадка для людей с точки зрения решения вопросов, которые их беспокоят, — считает Хайруллин.



Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному совету РТ сообщил, что следующий год в республике объявляется Годом цифровизации. «Подчеркну, цифровизация — не самоцель, это в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса», — заявил он.

Татьяна Демина