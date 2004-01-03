2022: итоги эпохального года
Сюжет 7 материалов
Время подводить итоги непростого 2022 года, потрясения которого отразились на всех сферах жизни и деятельности россиян. «Реальное время» вспоминает ключевые политические, экономические и культурные события года, анализирует основные вызовы последних месяцев. Предлагаем цикл статей с обзорами рынков, оценкой результатов и главных достижений в различных отраслях экономики Татарстана.
- «Мы такой народ, что со всем справимся»: итоги 2022 года в сельском хозяйстве Татарстана Низкие закупочные цены, подорожавшие семена и импортное оборудование — как АПК пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года
- «В школе остаются не больше половины выпускников вузов»: итоги 2022 года в сфере образования Татарстана Нехватка учителей, распределение выпускников и закрытие сельских школ — как педагоги республики пережили 2022-й и на что надеются в 2023 году
- «Мы получили наиболее сильный удар»: итоги 2022 года в экономике и на финансовых рынках «Адские» санкции, беспрецедентные события на биржах, переориентация на Азию и Восток — как финансовый сектор пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года
- «Запас еще есть, но с каждым днем все меньше»: итоги 2022 года на авторынке Татарстана Уход большинства брендов, падение продаж и выдачи автокредитов, параллельный импорт — как авторынок пережил 2022 год