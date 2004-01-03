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2022: итоги эпохального года

Сюжет 7 материалов
2022: итоги эпохального года
Фото: Максим Платонов

Время подводить итоги непростого 2022 года, потрясения которого отразились на всех сферах жизни и деятельности россиян. «Реальное время» вспоминает ключевые политические, экономические и культурные события года, анализирует основные вызовы последних месяцев. Предлагаем цикл статей с обзорами рынков, оценкой результатов и главных достижений в различных отраслях экономики Татарстана.

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