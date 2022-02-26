«Беспрецедентный случай»: как в Татарстане «под шумок» сносят трубу 120-летнего завода

Фото: из архива Ирины Кримштейн

«Кто-то писал: «Не каждый минарет имеет такое эстетическое воздействие на окружающих»

В Ключищах Верхнеуслонского района Татарстана снова не спокойно — сегодня там начали сносить трубу кирпичного завода. Как рассказала «Реальному времени» казанский краевед Лариса Лукьянова, что шевеление в этом направлении началось еще осенью — там выкосили траву, срубили кусты, подпилили деревья.



— Весь поселок держался на кирпичном заводе, построенном маркизами Паулуччи в самом начале 1900-ых годов. Завод выпускал хорошего качества кирпич. Это связано с тем, что маркизы умели научно подходить к делу. Рядом с заводом, рядом с трубой, которую разрушают — месторождение глины, подходящее для этих целей. Завод был в 2010 году закрыт в связи с тем, что [Анатолий] Ливада построил в непосредственном близости современное предприятие, на котором работают считанное количество людей. То есть вести речь о том, что жителям Ключищ были предоставлены рабочие места, говорить не приходится, все автоматизировано, — сообщила она.

Краевед рассказала, что это последняя труба от старого завода. Высота составляет 35 метров.

— У основания толщина кладки — полтора метра. Внутри были скобы, выстроенные друг над другом в качестве лесенки наверх. Труба была восьмигранная, стройная красавица. Кто-то писал: «Не каждый минарет имеет такое эстетическое воздействие на окружающих». Сверху была — это уже разобрали — очень красивая отделанная верхняя часть трубы. — продолжает краевед.

Фото: из архива Ирины Кримштейн

Хозяин у трубы тот же, что у яблоневого сада, который вырубили весной прошлого года, и липовая аллея, которую силами общественности удалось отстоять — она получила статус выявленного объекта культурного наследия.



— Хозяин (Роман Гущин — прим. ред.) говорит, что труба сверху разрушалась и боялся, что кирпичи упадут на голову. Там действительно были трещины, но их вполне можно было отремонтировать. Какого-то критического состояния у этой верхушки не было. Ну просто сносят все подряд, — заявила Лукъянова и отметила — это делается чтобы продать участки и продать под дачное или коттеджное строительства.

«Надо очень быстро признать каким-нибудь выявленным объектом культурного наследия»

— Если зашевелился собственник, то это ничем хорошим не закончится. Было шикарное промышленное предприятие, его уничтожили. Осталась одна труба, на которую мы возили со всей России туристов показать остатки этой промышленной архитектурной эстетики, — сообщила краевед.

Фото: Лариса Лукьянова

По ее словам, похожую трубу снесли в Печищах.

— То есть все это на корню изводится. Отремонтировать ее и использовать как смотровую площадку. Сколько мы приезжали с людьми — никто не оставался равнодушным. Это был изумительно красивый объект, который был виден как маяк издалека, чуть ли не с Речного порта. Это, конечно, беспрецедентный случай, — возмутилась она.

Экскурсовод Ирина Кримштейн в разговоре с нашим изданием сообщила, что трубу кирпичного завода надо тоже признать объектом культурного наследия и взять под охрану.

— [Это] один из последних исторических объектов, куда еще можно людей водить. Год наследия сейчас идет, а люди собираются то немногое, что у нас есть, разрушить. Это надо очень быстро признать каким-нибудь выявленным объектом культурного наследия, и охранять также, как липовую аллею, — заявила она. По ее словам, они расположены недалеко.

Оперативно связаться с комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия «Реальному времени» не удалось.



Дарья Пинегина