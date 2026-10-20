В Казани спрос на ипотеку вырос более чем на 50% в 2026 году

По темпам роста спроса на ипотеку столица Татарстана заняла 7-е место среди крупных городов России

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам января — середины октября 2026 года количество ипотечных сделок увеличилось на 53,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, пишет РБК.

Причем по темпам роста спроса на ипотеку столица Татарстана заняла седьмое место среди крупнейших городов России. Максимальный прирост показали Омск (+110,7%), Красноярск (+90,3%) и Нижний Новгород (+83,0%). В топ-5 также вошли Самара (+67,8%) и Челябинск (+60,8%).

Тем временем Москва и Санкт-Петербург прибавили 34,4% и 60,6% соответственно.

По словам экспертов, главным ипотечным драйвером текущего месяца стал ажиотаж вокруг «семейной ипотеки»: в ожидании изменений условий выдачи с октября 2026 года покупатели стремились закрыть сделку, пока ставки и требования были мягче.

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Никита Егоров