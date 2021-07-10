События недели: Минздрав РТ опасается дефицита вакцин, новые фигуранты в деле о расстреле в казанской гимназии

Главные события недели в Татарстане

Минувшая неделя для Татарстана выдалась относительно спокойной — без резонансных инцидентов, ливней и потопов. Зато волной отчаяния накрыло вкладчиков очередной финансовой пирамиды — владельцы Antares Trade, «кинули» своих клиентов, обнулив все счета, на которые свои накопления, деньги от продаж недвижимости и автотранспорта, вкладывали, надеясь на быстрое обогащение сотни жителей Татарстана и других регионов страны. А вот неудержимое желание татарстанцев вакцинироваться от коронавируса может создать дефицит в республике вакцин, опасаются в Минздраве. Если неделю назад в день прививалось порядка 11 тысяч человек, то на этой неделе был поставлен новый рекорд — 18 тысяч. Кроме того, следствие по делу о стрельбе в казанской гимназии №175, где погибли учителя и школьники, назвало двух новых фигурантов дела и одного из них заключили под домашний арест. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Пузырь Antares лопнул, оставив инвесторов на нуле

Заложниками ситуации на этой неделе оказались вкладчики компании Antares Trade, зарегистрированной в Гонконге. Эта финансовая платформа приостановила сотрудничество со всеми клиентами 5 июля. Участниками пирамиды стали сотни жителей РТ, которые в итоге потеряли свои вложения.

Финансовой пирамидой Antares была признана Центробанком еще в конце 2020 года, однако эта информация не стала для вкладчиков поводом для ненадежности структуры, как и тот факт, что руки к созданию очередной пирамиды приложили выходцы из «Кэшбери». Как известно, ее деятельность еще два года назад перекрыл Центробанк России, усмотрев в ней все признаки финансовой пирамидой.

Захаров в жаре не виноват

На этой неделе в Татарстан вернулась аномальная жара. В пятницу столбик термометра в тени вновь превысил границу в +30 градусов. Некоторые районы республики не видели дождя уже несколько недель, и по прогнозу синоптиков, осадки на этой неделе маловероятны. Засуха стала основной причиной для продления штормового предупреждения до 12 июля — высока вероятность возникновения лесных пожаров.



Между тем глава республики Рустам Минниханов попросил не обвинять в засухе республиканский Гидрометцентр и его руководителя Сергея Захарова, в адрес которого от депутатов Госсовета высказывались упреки на заседания сессии парламента в четверг. «Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет. В прошлом году урожай был, так про Захарова никто не вспоминал. А сейчас, так все налетели», — заметил президент. По его мнению, для борьбы с засухой у республики ресурсы имеются, нужны лишь правильные организационные мероприятия.

Татарстан может отказаться от продажи нефти

Ежегодный Нефтяной саммит прошел в Альметьевске в пятницу в рамках международного молодежного нефтегазового форума IPYForum. В повестке дня обсуждение перспектив развития топливно-энергетического комплекса в контексте глобальной повестки устойчивого развития. Участие в мероприятии принял президент республики Рустам Минниханов. Выступая на панельной сессии, он заявил, что в перспективе «Татнефть» может отказаться от продажи сырой нефти и перейти на полную переработку всей добычи.

Стрелку продлили срок ареста, а в деле появились новые фигуранты

Срок ареста Ильназа Галявиева до 11 октября продлил на этой неделе Басманный суд Москвы. 11 мая он устроил стрельбу в казанской гимназии №175, из-за чего погибли девять человек — два учителя и семь учеников 8 класса. Заседание суда Москвы прошло без присутствия обвиняемого, которого доставили в Москву в середине июня для проведения психолого-психиатрической экспертизы.



Тем временем, Советский районный суд Казани отправил под домашний арест до 4 сентября нового фигуранта уголовного дела о расстреле учащихся и персонала казанской гимназии №175. Им стал глава компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Уголовное дело в его отношении бизнесмена возбудили 29 июня по ч. 3 ст. 238 УК РФ, после того, как следствие выяснило, что 11 мая в гимназии не сработал магнитный замок на входной группе дверей, из-за чего стрелок смог пройти в здание школы. Вину Иванов не признает.

По мнению адвоката гендиректора Иванова Сергея Симонова, «идет охота на ведьм, ищут крайних». С его слов, замок на двери Галявиев открыл без пропуска. Но, в России нет ГОСТа по нагрузкам на магнитный замок. Кроме того, ни руководство школы, ни ГУО претензий в адрес исполнителя на качество замков не подавали.

Вторым фигурантом по этой же статье стал инженер фирмы «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Он занимался обслуживанием установленных в здании гимназии №175 систем звукового оповещения, по которым директор гимназии оповестила в тот день педагогов с требованием срочно закрыть все двери в классах. В одном из них двери остались открытыми — там динамик не работал. Для инженера суд наложил запрет определенных действий.

В самой же гимназии в эти дни идут восстановительные работы. В ходе их проведения изменятся геометрия и функционал многих помещений — особенно в классе, где погибли школьники и учитель — чтобы ничто не напоминало о событиях 11 мая. Гимназия №175 начнет работать уже 1 сентября.

Численность банкротов в Татарстане растет

Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством банкротств в первом полугодии. Суды вынесли 165 решений в отношении юридических лиц– на 17% больше, чем в 2020 году. В лидерах по числу банкротов — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области и Краснодарский край. Чаще всего инициаторами банкротств становятся конкурсные управляющие, налоговая служба, должники и работники.

Кроме того, растет и количество личных банкротств — за этот год о невозможности платить по счетам заявили в два раза больше жителей Татарстана — 2, 3 тысяч человек, чем за тот же период 2020-го.



Республике грозит дефицит вакцин?

На этой неделе жители Татарстана поставили новый рекорд по темпам вакцинации — прививку от коронавируса с 8 по 9 июля сделали 18 030 человек, таким общая численность вакцинированных составила 639 175 человек, вторую дозу получили 422 тыс. человек.

В основном применяется «Спутник V», а вакцина от центра Чумакова «КовиВак» поступает в Татарстан небольшими партиями и сразу же реализуется людям из листов ожидания, сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Также он отметил, что при таком высоком спросе на прививку Минздрав Татарстана не исключает возникновения дефицита вакцины и попросил население отнестись к этому с пониманием. О том, что спрос на противокоронавирусные вакцины превышает объем поставок, из-за чего в некоторых пунктах вакцинации возник ажиотаж, в четверг сообщила и руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



И все же, несмотря на рекордные темпы вакцинации, сформировать коллективный иммунитет в Казани, для чего нужно привить 589 372 человек, к 1 сентября не удастся. В городском Управлении здравоохранения считают, что это произойдет только к середине декабря. На 5 июля прививку от коронавируса сделали 187 726 казанцев — 32% от необходимо числа. Как отметил Владимир Жаворонков, вакцинироваться жители столицы предпочитают в ТЦ.

Хотя обязательной вакцинации в РТ нет, однако Роспотребнадзор по РТ в адрес предприятий и организаций республики направляет постановления о вакцинации всех сотрудников (старше 18 лет, не беременные, не кормящие матери и без противопоказаний) от COVID-19. Их получили уже 47 организаций. За невыполнение постановления руководству грозит административное наказание — штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток, предупредила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. В ведомстве пояснили, что «это локальная, точечная мера и она применяется на тех предприятиях (организациях), где есть очаги».

Также ведомство на две недели приостановило выдачу сертификатов заведениям общепита на работу после полуночи. Пока их получили 23 предприятия, 15 из которых — в Казани.

Между тем, в казанской горбольнице №7 начали увеличивать резервный фонд коек, за счет их размещения в коридорах. Делается это на случай резкого роста числа заболевших ковидом. При этом Минздрав РТ сообщает, что взрывного роста заболевших COVID-19 в регионе не отмечается.

Слуцкий отказался от сборной

На днях главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что не собирается возглавлять сборную России по футболу. Пока команда остается без главного наставника, поскольку РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом после провала команды на Евро-2020. Кроме Слуцкого Российский футбольный союз провел предварительные переговоры с тренером питерского «Зенита» Сергеем Семаком и Валерием Карпиным из «Ростова»). Никто из них не выразил желания тренировать футболистов сборной и покинуть свой клуб за две недели до начала чемпионата.



Татарские мифы и сказки — в современном прочтении

Премьеру фэшн-фильма «Юха» представили на этой неделе зрителям Казани. Он снят по мотивам сказок и мифов татарского фольклора и длится всего 10 минут. Короткометражная лента вызвала большой интерес у публики, так что показ провели дважды. Режиссер ленты — автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова — решила положить в ее основу сюжет известной татарской сказки «Су анасы» («Водяная»).

Фэшн-фильм, снятый этой весной — часть проекта Your Yool, популяризирующего национальную татарскую моду. Над созданием «Юхи» работали более 60 человек — от создателей коллекции до массовки. Авторы неординарной ленты намереваются представить ее на различных международных кинофестивалях и уже отправили ее в Германию, Нидерланды, США и другие страны. не скрывают, что ориентируются на западные фестивали — фильм уже отправился в США, и другие страны.



