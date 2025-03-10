Правительство отклонило идею продажи алкоголя по «Госуслугам» после беседы с наркологом

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Правительство России не поддержало законопроект, предлагавший разрешить продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии специальной отметки на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года депутатом Андреем Свинцовым.

В правительственном отзыве указано, что механизм реализации предлагаемого запрета неясен. В частности, не определены способы и порядок проверки наличия записи на «Госуслугах» о прохождении консультации с наркологом.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кабинет министров также отметил, что непонятно, как положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, в правительстве выразили опасения, что такое ограничение может спровоцировать граждан, не имеющих необходимой отметки на «Госуслугах», на приобретение и потребление нелегальной алкогольной продукции, что может представлять опасность для их жизни и здоровья.

В правительстве также считают, что реализация законопроекта приведет к чрезмерной нагрузке на медорганизации, занимающиеся наркологической помощью, поскольку потребуется консультирование фактически всего дееспособного населения страны.

Рената Валеева