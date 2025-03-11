Казань заняла 3-е место по стоимости аренды жилья на майские праздники

Фото: Мария Зверева

Аренда жилья на майские праздники в России подорожала на 18% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды составила 5,41 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На майские праздники россияне в среднем арендуют жилье на четыре дня, тратя около 21,64 тыс. рублей. Лидерами по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Казань и Минск. В топ-десять также вошли Москва, Калининград, Сочи, Кисловодск, Нижний Новгород, Волгоград и Брест.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань занимает третье место по стоимости аренды с ценой 6,22 тыс. рублей за сутки. Дороже всего аренда стоит в Волгограде (6,61 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (6,35 тыс. рублей). В Москве средняя цена составляет 5,75 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 5,56 тыс. рублей.

По словам директора по маркетингу «Суточно.ру», в этом году бронирования жилья на майские праздники начались раньше, что связано с активным интересом россиян к отдыху после новогодних праздников.

Напомним, что в Казани освободили хостелы и другие недорогие гостиницы от уплаты туристического налога.



Анастасия Фартыгина