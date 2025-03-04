Как игорный король Рашид Таймасов стал «заочником» российской Фемиды

В Казани пройдет заочный процесс по делу под миллиард над беглым бенефициаром «Роял Тайм Групп»

Как стало известно «Реальному времени», Генпрокуратура РФ заочно утвердила обвинение о пособничестве растрате 936 млн рублей в «Тимер Банке» объявленному в международный розыск казанцу Рашиду Таймасову. В свое время его компания «Роял Тайм Групп» инвестировала миллиарды в игорную зону «Азов Сити», а после ее закрытия пыталась взыскать убытки с Минфина. Еще до начала уголовного преследования игорный король скрылся на Украине, и ввиду невозможности его экстрадиции направили дело в суд. Старт первого в Татарстане процесса без подсудимого пока не назначен.

Заочный приговор может ударить по российским активам беглеца

Материалы дела Рашида Таймасова поступили в Вахитовский суд Казани на прошлой неделе и вызвали недоумение среди силовиков. Ведь с момента заочного ареста бизнесмена никаких новых сведений о нем в Татарстане не получали. Не было информации о задержании беглого казанца и на федеральном уровне.

Как выяснило «Реальное время», процесс над ВИП-подсудимым пройдет в его отсутствие. Законодательство предусматривает такой формат по уголовным делам в исключительных случаях — по преступлениям небольшой и средней тяжести по ходатайству самого фигуранта, тогда как по преступлениям, представляющим особую общественную опасность, возможно заочное разбирательство без согласия обвиняемого. Если имеется необходимость возмещения потерпевшему существенного вреда, а розыск обвиняемого не дал результата, либо он находится за пределами РФ, уклоняется от явки в суд и не привлекается по этому же делу к ответственности на территории иностранного государства.

Напомним, расследование дела о растрате в «Тимер Банке» началось в 2020 году. В феврале 2021-го арестовали топ-менеджеров двух банков. Еще до возбуждения дела бенефициар «Роял Тайм групп» успел покинуть территорию РФ — выехал на родину супруги — на Украину. На финише предварительного следствия его объявили в международный розыск. И вот теперь с учетом политической обстановки силовики приняли решение о передаче уголовного дела для проведения заочного процесса.

В случае вынесения обвинительного приговора и его вступления в силу российские активы осужденного могут пустить на погашение ущерба. Если таковые у Таймасова и его семьи остались — ведь после краха ТФБ и «Роял Тайм Групп», и сам бизнесмен прошли через процедуру банкротства. Впрочем, сообщалось, что финансово несостоятельному удалось вернуть часть земельных активов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В судах РФ уже сложилась практика вынесения заочных приговоров по делам о преступлениях — преимущественно военных со стороны граждан Украины. В Татарстане процесс без подсудимого может стать первым. Возможно ли при таком разбирательстве обеспечить право обвиняемого на защиту — вопрос дискуссионный.

Впрочем, дата первого заседания по делу пока не назначена, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Осужденные за ту растрату банкиры уже на воле

Статус заочно обвиняемого Таймасов получил еще в 2022-м, когда по тому же делу перед Вахитовским райсудом Казани предстали бывший глава правления «Тимер Банка» Айрат Камалов и бывший председатель совета директоров того же банка Рамиль Насыров, он же в прошлом — первый зампред правления «Татфондбанка».

Банкирам вменяли растрату 936 млн рублей «Тимер Банка» по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности, включая проценты, стал новым кредитором компании Таймасова, а та перестала погашать задолженность, а через год позднее получила статус банкрота. Тем временем ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Под арест Камалов и Насыров попали еще в 2020-м, претензии со стороны силовиков отрицали, однако райсуд в марте 2023 года вынес им обвинительный приговор, причем сократил растраченную сумму до 729,6 млн рублей. Однако в мае того же года Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки — счел доказанным хищение на все 936 млн и увеличил сроки наказания в полтора раза — с 3 лет и 3 месяцев до 5 лет колонии общего режима каждому из осужденных. По данным источников «Реального времени», оба уже на воле.

Защита банкиров строилась в том числе на данных о погашении тех самых невозвратных, по версии следствия, кредитов «Рояла». В частности, Рамиль Насыров в суде указывал: после сделки имели место платежи на 1 млрд 360 млн рублей (340 млн — плановые платежи, 518 млн — погашение задолженности со счета «Рояла» в ТФБ в декабре 2016-го, 506 млн рублей — полное погашение долга в результате заключения «Тимер Банком» договора уступки прав требования к «Роял Тайм Групп» (РТГ) в пользу ООО «Нефть Поволжья»). Последний договор был заключен 16 августа 2021 года — уже в период следствия по данному делу.

Как застройщик игорных зон банкротом стал

Рашид Таймасов родился в 1980 году. Работал в татарстанском холдинге «Сувар» и в 2004-м встал у руля компании ООО «Роял тайм» в структуре «Сувара», созданной для развития игорного бизнеса.

В 2006–2008 годах Таймасов руководил казанским гостинично-развлекательным комплексом «Ривьера», а затем вместе с Игорем Корольковым основал ООО «Роял тайм групп», работавшее в игорной зоне в Камских Полянах — до ее ликвидации.

В 2009 году казино и игровые салоны на большей части территории РФ, включая Татарстан, оказались вне закона. Игру разрешили лишь в специальных зонах. И в 2010 году Таймасов получил статус резидента и открыл казино «Оракул» в такой зоне — «Азов-Сити», на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Реальное время / realnoevremya.ru

Позднее казанская фирма «Ресторатор», связанная с Рашидом Таймасовым, анонсировала проект будущего курорта с отелями и казино на 19,5 га в «Азов-сити». В проект планировалось инвестировать 17 млрд рублей. Кроме того, «Роял тайм» параллельно развивала игорный бизнес в Алтайском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Решение правительства РФ о ликвидации игр в «Азов-Сити» с целью создания новой игровой зоны на Красной Поляне стало большим ударом для инвесторов — на 2,3 млрд рублей успели возвести казино и гостиницу, всего же вложили в эту территорию 3,4 млрд рублей, и без клиентов шансов отбить эти деньги не было. Попытка «Роял Тайм групп» взыскать компенсацию с правительства Краснодарского края успехом не увенчалась.

Заметим, указанные проекты Таймасова финансировал «Татфондбанк», который в 2017-м лишился лицензии. На фоне расследования уголовного дела о выводе банковских средств дошло до задержания нового директора «Роял Тайм групп» Елены Леушиной в связи с расследованием уголовного дела о махинациях в «Татфондбанке», однако позже ее преследование прекратили. В конце 2017 года началась процедура банкротства «Роял тайм групп», а в 2018-м этот статус получил и бывший игорный король Таймасов.

В 2022-м в Краснодарском крае с банкротных торгов ушли активы ООО «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова в «Азов-Сити», ставшем городом-призраком. Сумма сделки оказалась в 76 раз меньше инвестиций — казино 1410 кв.м, четырехэтажная гостиница и еще несколько объектов ушли с молотка всего за 44,44 млн рублей.